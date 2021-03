Silvia Pinal duda de la reconciliación entre Alejandra y Frida Sofía

Silvia Pinal reaccionó a la presunta reconciliación que tuvieron Alejandra Guzmán y Frida Sofía, aseguró que no tiene intención de mediar el drama familiar (FOTOS DE IG: @silviapinalmx @ifridag)

Hace unos días el programa de Univisón "Despierta América" presumió que Frida Sofía y Alejandra Guzmán se habían reconciliado en su espacio a través de una llamada telefónica; Pero el equipo de la famosa rockera mexicana dio a conocer a través de un comunicado que la famosa cantante fue emboscada por parte del programa matutino, por lo que el intento de limar asperezas con su hija se mantiene en duda.

Ante el escándalo que provocó esta llamada entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, Silvia Pinal dio sus primeras declaraciones sobre el drama familiar y expresó que sí le gustaría que su hija se reconciliara con su nieta.

Ojalá que sea verdad porque ese renacimiento no lo veo claro. Ojalá por parte de Alejandra, dijo la primera actriz en entrevista para el programa "Hoy".

Silvia Pinal dejó en claro que no tiene intenciones de intervenir en el problema de "La Guzmán" y Frida Sofía: "Podría, pero no lo voy a hacer, creo que ellas tienen que hacer lo que ellas quieran, no lo que yo quiera", explicó la actriz.



Así mismo la presentadora del programa "Mujer: Casos de la vida real", expresó que tanto su hija y nieta ya son adultas y están conscientes de las decisiones que toman, además declaró que ambas son afortunadas por las vivencias que han tenido.

Ya tienen edad para saber que quieren, además han vivido muchas cosas, se saben defender, son valiosas, tienen trabajo y tienen cosas muy bonitas que muchas personas quisieran tener y bendito sea Dios ellas lo tienen, dijo Silvia Pinal.

Silvia Pinal terminó por expresar sus mejores deseos a su hija y nieta tanto en lo laboral como en lo personal y dejó en claro que sí ve la posibilidad de una reconciliación entre ellas.

Yo pienso que sí lo pueden tener. Alejandra es muy valiosa, la niña es valiosísima, son gente que hablen la boca y saben lo que hacen. Mis buenos deseos, mencionó la primera actriz.

(Aline Núñez)