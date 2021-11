Silvia Pinal quiere enamorarse a sus 90 años: "No sé si un novio o un amante"

Silvia Pinal en busca del amor a sus 90 años: "Me falta algo, no sé si un novio o un amante" (FOTO TOMADA DE IG: @lagusmanmx)

Si hay alguien a quien rendirle tributo en la industria del entretenimiento en México es a Silvia Pinal, la icónica actriz considerada la última diva de la Época de Oro del Cine Mexicano este año cumplió 90 años y recientemente confesó que quiere volver a enamorarse.

En una entrevista que dio para la revista CARAS, Silvia Pinal reveló íntimos detalles de su vida, entre los que destacó su orgullo por su impresionante trayectoria artística y su deseo de volver a disfrutar de las mieles del amor.

Como que de repente me falta algo, no sé qué. No sé si un novio o un amante. No se qué me falta, poquito porque yo no soy muy exigente, declaró entre risas.

En un anterior encuentro con los medios, la protagonista de "El ángel exterminador" había dado entender que ya tenía un nuevo novio que era muy guapo, además de que detalló algunas de las supuestas características que poseía el afortunado en unas declaraciones recuperadas por el matutino de Televisa.





Cómo me gustaría... ¡Cómo me gusta!", afirmó entre risas y continuó: "el novio que tengo me gusta como es, es guapo, simpático, le gusta cantar, tiene unos ojos muy bonitos y pues, me gusta. Su nombre es secreto, dijo bromeando con los reporteros, con lo que levantó sospechas sobre si en realidad tenía una pareja.

Al respecto, hace algunas semanas su hija Sylvia Pasquel desmintió los rumores que desató la reconocida actriz asegurando que a su mamá le gusta bromear sobre ese tipo de temas y que en realidad se encontraba feliz disfrutando de la vida.



Es muy cotorra mi mamá. ¡Imagínate un novio a estas alturas! ¿Los dos en sillas de ruedas o cómo? No es cierto, lo que pasa es que con Cravioto, quien es el que siempre le lleva las mañanitas le dice que es su novio, pero es una broma, ya la conocen, dijo la madre de Stephanie Salas.

SILVIA PINAL ORGULLOSA DE QUE LA LLAMEN "DIVA"

La primera actriz es una de las personalidades del medio del espectáculo que deslumbró durante la Época de Oro del Cine Mexicano junto a grandes artistas, tales como Pedro Infante y Germán Valdés "Tin Tan"; fue una de las grandes estrellas de Televisa con su programa "Mujer: Casos de la vida real" y brilló en el teatro con obras dirigidas por Rafael Banquells. La impresionante trayectoria artística de Silvia Pinal la ha bautizado en la industria del entretenimiento como la última "Diva" del cine nacional, algo que a la icónica actriz le encanta y siente un profundo agradecimiento con su público por ello.

Ay sí, me encanta, buen trabajome ha costado, comentó. Cada que pasa me sigue gustando. Lo que he logrado a través de los años, lo he raspado, lo he pulido, no es fácil, dijo sobre lo que representa para ella la obra que le pintó y regaló el muralista Diego Rivera.

ORGULLOSA DE SU EDAD



Este año, la actriz que protagonizó Viridiana festejó su cumpleaños número 90. Al ser considerada como una mujer de la tercera edad, explicó que ella no se siente de tal manera, pues el papel que sigue desempeñando en su vida privada es el de mujer y procura convivir con toda su familia como siempre lo ha hecho.

A mí no me tienen como bulto, sino que me tienen como abuela, siempre me necesitan y eso me llena de gusto. Soy una mujer sencilla, soy una mujer que le gusta trabajar porque amo mi trabajo, pero también amo el ser libre, el tener pretendientes, el tener uno que otro novio, dijo en la misma entrevista para Hoy.

SILVIA PINAL PREPARA SU REGRESO A LA ESCENA ARTÍSTICA



La icónica actriz desea regresar al cine y hacer una nueva película pero debido a todo lo que se está viviendo actualmente por la pandemia de covid-19 debe esperar a participar en una producción de este tipo para no exponer su salud.

Además de la película, Doña Silvia Pinal también asegura que "necesita" volver a los escenarios teatrales, pues cabe recordar que esta parte es muy importante para la actriz ya que ahí fue donde inició su carrera actoral.

Como otra película quiero hacer otra película, ahorita no están haciendo nada me tengo que esperar, me gusta y necesito volver al teatro, agregó Silvia Pinal.

