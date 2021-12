Silvia Pinal sale del hospital, fue dada de alta y será trasladada a su casa

Después de permanecer casi una semana hospitalizada tras presentar los primeros síntomas de covid-19, la diva del cine de oro, Silvia Pinal fue dada de alta este miércoles por la tarde, abandonó el hospital y será trasladada a su casa donde permanecerá aislada.

En entrevista con los medios, su hija mayor, Sylvia Pasquel, informó que su mamá salió esta misma tarde del hospital, aunque tendrá que seguir con protocolos de seguridad e higiene.

El doctor la dio de alta hoy, va a ser trasladada a su casa con el mismo protocolo de terapia intensiva de un hospital, con una enfermera de planta, con todo su equipo y traje anti covid.

Solo podemos visitarla una vez en la mañana y una vez en la tarde, una sola persona, no te puedes acercar a ella, tiene que tener la sana distancia y también te tienes que disfrazar de astronauta. Ella está muy bien, pero prefiere el doctor que ella esté en su casa con todo el protocolo de una terapia intensiva a que esté en el hospital y pueda pescar alguna otra bacteria, explicó.

Pasquel agregó que por el momento, la intérprete debe permanecer aislada hasta que la prueba de covid no resulte negativa. "No me puedo acercar a mi mamá porque como todavía sigue positiva a covid es mejor que no me acerque, pero estaré en contacto con ella vía zoom, y está mejor porque puedo platicar con ella y me puede ver en la pantalla en lugar de estar ahí todos disfrazados. Pero gracias a Dios ya salió y todo está maravillosamente bien".

SILVIA PINAL PERMANECERÁ AISLADA EN SU CASA

De acuerdo con Televisa Espectáculos, la primera actriz fue trasladada en ambulancia a su domicilio donde permanecerá aislada y bajo observación.

Cabe recordar que Maxine Woodside, conductora de Radio Fórmula, había revelado mediante su cuenta oficial de Instagram que el estado de salud de la primera se encontraba estable y favorable e incluso podría recibir el 2022 en su casa.

E X C L U S I V A

Doña Silvia Pinal fue dada de alta y estas son las imágenes de la llegada a su hogar pic.twitter.com/2C6Oa49rRP — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) December 29, 2021

"Mi querida Silvia Pinal recuperada de su arritmia, del covid-19 es asintomática. La dan de alta pasado mañana para terminar de recuperarse en su casa. Me da mucho gusto. Ella es muy fuerte. Tiene la pila del conejito", dijo Woodside hace unos días.

(Imelda Téllez)