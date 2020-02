Sin importar su pleito con Pati Chapoy, TV Azteca busca a Atala Sarmiento para conducir exitoso reality show

Sin importar su pleito con Pati Chapoy, TV Azteca busca a Atala Sarmiento para conducir uno de sus exitosos reality shows, la ex integrante de "Ventaneando" dejaría su actual vida en España para regresar a la televisora que la vio crecer profesionalmente en le mundo del espectáculo.

De acuerdo con Grupo Fórmula , a pesar de que Atala Sarmiento abandonó TV Azteca en medio de una ola de rumores, Alberto Ciurana, director de Contenidos de Tv Azteca, buscaría que Atala Sarmiento se reintegrara a dicha empresa para conducir la nueva temporada de La Voz México, con el fin de crear "polémica y controversia".

Sarmiento dejó el programa conducido por Pati Chapoy en 2018, en medio de un escándalo sobre un contrato que no era conveniente para ella. Tras su salida, formó parte del programa Intrusos, en Televisa, acompañada de Aurora Valle, otra exintegrante de Ventaneando.

Maxine Woodside detalló en su programa "Todo para la mujer" que actualmente Atala vive en España, donde labora su esposo, por lo cual sería complicado un posible regreso de la conductora a tierras mexicanas.

Su esposo tiene buena chamba. No creo que [Atala] se regrese y deje al marido, consideró Woodside.

¿POR QUÉ ATALA SARMIENTO SE FUE DE TV AZTECA?



En 2018, Sarmiento dejó la emisión de espectáculos. Aunque en un inicio, Pati Chapoy dijo que habían quedado "en buenos términos", en una conferencia de prensa detalló que el último día de Atala llegó a su oficina "muy malhumorada" y así se comportó durante el programa.

Un día, [a Atala] se le fueron las cabras al monte, renunció y se fue, tal cual. [...] Cuanto tú te vas, ¿qué haces? Te despides, ella no lo hizo. Yo no recibí una llamada, un mail... nada, nada es nada. Hasta tres semanas después de que se fue me envía un correo en el que deja entrever que yo tuve que ver con su salida cuando no es cierto", relató Chapoy a Yordi Rosado.

Por su parte, Pedro Sola, agregó que había rumores sobre la integración de Sarmiento a Televisa. Ante ello, la televisora del Ajusco pidió revisar el contrato de la conductora y encontraron que no estaba firmado, tras lo cual pidieron a Atala que lo firmara, pero se negó y renunció.

Incluso, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, Pati aseguró que la conductora es incapaz de "tener una buena relación con la gente que la rodea" y que Atala "no ha podido mantener amistades". Agregó que incluso se puso celosa tras la integración a Ventaneando de su cuñada, Jimena Pérez, La Choco.

Cuando llega a Ventaneando La Choco, que es una mujer hermosa joven, guapa, despertó mucha envidia en Atala, ¡siendo cuñadas!", afirmó Chapoy.

(Aline Núñez)