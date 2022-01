Sin público ni transmisión televisiva, así serán los Globos de Oro 2022

La 79 edición de la entrega de los Globos de Oro se vio opacada por polémica, la Asociación de Prensa Internacional de Hollywood, encargada de estos codiciados premios a lo mejor del cine y la televisión, fue acusada de racismo, sexismo, bullying y corrupción, por lo que se niegan niegan a transmitir por televisión los Globos de Oro 2022.

La cadena de televisión NBC, decidió no transmitir la 79 edición de los Globos de Oro que se llevará a cabo este domingo 9 de enero tras un boicot por motivos éticos, los codiciados premios a lo mejor del cine y la televisión tendrán una de sus ceremonias más austeras, sin público, sin medios de comunicación y ahora sin transmisión en vivo por televisión.

A pesar de esto, los resultados de los premios para el cine y la televisión serán anunciados el domingo. El programa de la ceremonia, que será en un hotel de Beverly Hills como siempre, buscará resaltar "el trabajo filantrópico de larga data de la HFPA".

Durante los últimos 25 años, la HFPA ha donado 50 millones de dólares a más de 70 caridades relacionadas al entretenimiento, restauración de películas, becas y esfuerzos humanitarios, destacó el grupo en un comunicado.

La organización también confirmó que no habrá público durante la ceremonia, ante las preocupaciones por la rápida propagación de la variante ómicron de coronavirus.

BOICOT CONTRA LOS GLOBOS DE ORO

Con los Oscar como la principal ceremonia de la temporada de premios de Hollywood, los Globos de Oro le siguen en el renglón de importancia para la industria, pero su credibilidad ha terminado cuestionada y hay incertidumbre sobre su futuro.

Poderosos estudios y publicistas se negaron a participar en la edición de este año, mientras que estrellas de primer escalón se distanciaron de la HFPA, al menos hasta que ocurran algunos cambios.

El grupo anunció sus nominaciones el mes pasado. Belfast, de Kenneth Branagh, y el western sombrío The Power of the Dog, de Jane Campion, dominan la lista con siete posibles galardones cada uno.

Pero a diferencia de otros inviernos, en Los Ángeles se vieron las acostumbradas vallas promocionando las candidaturas de cara a la ceremonia.

La organización, compuesta por poco más de 100 escritores ligados a publicaciones internacionales, se ha apresurado a realizar algunos cambios. Por ejemplo, admitir la mayor cantidad de nuevos miembros por año en 2021, en un intento por renovar su conformación.

El tema de la diversidad en las filas de la HFPA fue puesto en tela de juicio por una investigación del diario Los Angeles Times, que el año pasado reveló que la organización no tenía ni un solo integrante negro para la época.

(Aline Núñez)