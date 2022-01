Sinéad O'Connor es hospitalizada tras la muerte de su hijo Shane de 17 años

La cantante Sinéad O'Connor de 55 años está pasando por un momento muy triste en su vida tras el trágico fallecimiento de su hijo, Shane, de 17 años es por eso que tomó la decisión de ingresar de forma voluntaria a un hospital en Irlanda para ser tratada por el daño que le ha causado la partida su hijo.

Recordemos que el joven llevaba varios días desaparecido hasta que su cuerpo fue hallado sin vida.

TUNDEN A DANIEL BISOGNO POR IR ENFERMO A "VENTANEANDO" ¿TIENE COVID-19?

Ahora, siete días después, la cantautora ha ingresado en el hospital, tal y como se puede leer en su red social. En las últimas horas, O'Connor ha posteado que se "odia" a sí misma y que está "perdida" sin su hijo. Por esa razón, en compañía de la policía, según sus propias palabras, Sinéad ha acudido al centro médico para ser tratada.

"Lo lamento. Estoy con policías ahora camino al hospital. Lamento haber molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso", han sido sus desesperadas y duras palabras antes de ingresar.

Cabe señalar que horas después de hacer pública la muerte de su hijo, Sinéad O'Connor regresaba a su perfil de Twitter para dedicarle públicamente a su hijo una canción de Bob Marley, Ride natty ride. Junto al sencillo escribía: "Esto es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos".

La artista, además compartió una fotografía del adolescente, de quien no se tenían noticias desde hacía varias horas. Mientras la policía irlandesa hacía un llamamiento para ayudar a encontrarlo días atrás, Sinéad O'Connor anunciaba su desaparición a través de sus redes sociales. En sus mensajes, la intérprete de Nothing Compares pedía al joven su pronto regreso.

"Este es un mensaje para mi hijo, Shane. Shane, ya no es gracioso que todo esto se pierda. Me estás asustando muchísimo. ¿Podrías hacer lo correcto y presentarse en una estación de Gardai (policía irlandesa)? Si está con Shane, llame al Gardai por su seguridad", expresaba en uno de sus tweets. Más tarde añadía: "Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai (policía irlandesa) y te llevaremos al hospital".

Shane fue visto por última vez en Tallaght, al sur de Dublín. Según informaron los medios británicos, llevaba una sudadera con capucha negra y estampada, pantalones de chándal oscuro, una camiseta color burdeos y zapatillas. La búsqueda finalizó el pasado viernes 7 de enero después de que la policía hallara su cuerpo en el área de Bray de Wicklow. "Se ha retirado una apelación de persona desaparecida con respecto a Shane O'Connor, de 17 años", expresó un portavoz al periódico The Sun.

EDUIN CAZ DIVIDE COMENTARIOS AL CANTAR UN CORRIDO DEDICADO A OVIDIO GUZMÁN

Shane nació el 10 de marzo de 2004, fruto de la relación de la cantante con Dónal Lunny (74), un popular músico y productor de folk irlandés. La pareja se separó poco después de que el fallecido adolescente llegara al mundo. Sinéad O'Connor tiene, además, otros tres hijos: Jake Reynolds (34), Roisin Waters (25) y Yeshua Bonadio (15).

(Azucena Uribe)