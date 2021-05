Sofía Castro aclara la polémica de sus supuestas influencias en el INE

La hija de Angélica Rivera, Sofía Castro habló de la polémica que genero su visita a una de las oficinas del INE, pues en redes sociales la acusaron de utilizar sus influencias para ser atendida sin formarse.

La joven actriz respondió a los diferentes medios de comunicación donde aseguró que hizo cita para ir al INE y por ello no se formó como los demás, incluso lo comparó con la que hacen el super.

"¿Tú crees que me colé en la fila del INE? No es así de fácil. Yo hice mi cita con mucha anticipación. La gente que estaba formada era gente que iba a recoger su credencial, yo iba a hacer otro tipo de trámite", dijo Castro.

Por otro lado, Sofía destacó que no le prestó atención a las críticas negativas que recibió tras la noticia.

"Sí me da risa. Qué fácil y lo que más me preocupa es que la gente se lo crea. Yo creo que no puedes juzgar sin saber, juzgar sin conocer y eso es lo más preocupante. A mí, personalmente me resbala", puntualizó.

Recordemos que según el periodista Hernán Gómez, la actriz Sofía Castro acudió al módulo del Instituto Nacional Electoral situado en Reforma 295, Ciudad de México, pero no se unió a la fila en que se encontraban los ciudadanos en espera de poder ser atendidos pues a través del radio de los servidores públicos fue anunciada su llegada e inmediatamente fue recibida.

"Todos formados esperando su turno en el módulo del @INEMexico de Reforma 295, cuando de pronto anuncian por radio: ´ya viene la ciudadana @sofia_96castro´ (la hija de La Gaviota). Inmediatamente la dejan pasar sin hacer fila como todos. En el @INEMexico no todos somos iguales", escribió Hernán Gómez en sus redes sociales.

Pst, pst, @lorenzocordovav si realmente quieren investigar estos hechos de influyentismo en @INEMexico, aquí van un par de tips: 1.@sofia_96castro esperando NO en la sala de espera como todos. 2. Señor que está siendo atendido en el módulo . 3 señorita que atiende... https://t.co/RBYKROq45L pic.twitter.com/4s8CsNuBKQ — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) May 18, 2021

Algunos internautas apoyaron el comentario del periodista y criticaron a la hija de Angélica Rivera, acusando a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, de permitir que este tipo de situaciones sucedan. "Que bonito: el influyentismo en el @INEMexico ese que dirige el clasista y racista de @lorenzocordovav No se puede esperar de ellos otra cosa más", uno de los tuits respondió.

Por su parte, la cuenta de Twitter del INE contestó al mismo tuit que Castro no recibió ningún tipo de atención preferencial, pues ella ya contaba con una cita y simplemente fue llamada por los altavoces como a cualquier otra ciudadana en sus condiciones hubiera sido llamada y atendida:

"La ciudadana a la que hace referencia este tuit, acudió a su Módulo de Atención Ciudadana según la cita que obtuvo. En su turno se le llamó e hizo su trámite. No hubo trato preferencial alguno. Saludos", señalaron.

(Azucena Uribe)