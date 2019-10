Sofía Castro habla de la reconciliación de sus padres: "Acostúmbrense a verlos juntos"

La hija de la ex primera dama, Angélica Rivera, Sofía Castro decidió hablar de la supuesta reconciliación de sus padres.

De acuerdo Soy Carmín, el supuesto romance entre Angélica Rivera y El Güero Castro un suceso que ha dado mucho de qué hablar, pero también mucho qué aclarar.

¿Pero acaso Sofía y sus hermanas Fernanda y Regina volverán a ver a sus padres juntos?

Recordemos que fue hace unas semanas que surgió el rumor de que tras su separación y eventual divorcio de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera se había refugiado en los brazos de José Alberto "El Güero" Castro.

Pero en sus redes sociales José Alberto "El Güero" Castro siempre mostro que él siempre fue cercano a Sofía y sus hermanas.

Los rumores se avivaron cuando Angélica Rivera y el Güero Castro fueron vistos juntos en compañía de sus hijas.

Aun cuando Angélica Rivera fue pareja de Enrique Peña Nieto y cuando él se mostró amables con las jóvenes, siempre hubo respeto y cercanía con José Alberto "El Güero" Castro.

Sosía Castro habla del romance entre Angélica Rivera y el Güero Castro

La actriz Sofía Castro no dudó en contestar a los cuestionamientos de la supuesta reconciliación de sus padres, Angélica Rivera y José Alberto "El Güero" Castro, eso sí, lo tomó con bastante humor.

"Qué bueno que me preguntan, porque sí, la verdad me da mucha risa, como lo dijo mi papá. Acostúmbrense chicos a verlos juntos, tienen tres hijas de por medio, se llaman Sofía, Fernanda y Regina...Que tenemos cosas, que tenemos eventos, que hay navidades, que hay cumpleaños, que hay fiestas, siempre van a estar juntos. No hay reconciliación porque no la hay, pero siempre van a estar juntos..."

Sofía Castro detalló que está encantada con la amistad que sus padres han formado y respeta las decisiones que cualquiera de los dos pudiera tomar en cuestiones de su vida sentimental, pero enfatizó que no se veía una reconciliación entre ambas celebridades en el futuro.

"A ver, para nada. La relación, al contrario, qué increíble que dos personas que estén divorciadas se pueden llevar bien por el bien de sus hijas, así que los van a ver en mi boda, en el bautizo de mis hijos, en los cumpleaños, es un decir..."

