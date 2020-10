Sofía Castro levanta sospechas, ¿se hizo una cirugía estética?

Sofía Castro levantó sospechas durante su paso por la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards 2020. La hija de Angélica Rivera fue criticada por lucir una figura "extraña" y desproporcionada, muchos señalaran que quizá se debía a una cirugía estética.

La hija de "El Güero" Castro apareció la noche de este miércoles en la gala de premios junto al actor Jorge Bernal y encontrándose con el cantante colombiano Maluma.

Ahí, Sofía lució un vestido negro satinado, que se componía de un corsé con un corte geométrico y una falda con un drapeado y abertura que permitía ver una de sus piernas.

Pero más que provocar suspiros y halagos por su belleza, Sofía Castro generó cientos de críticas por parte de los internautas que aseguraron que se veía muy extraña.

Según los comentarios que figuran en redes sociales, la actriz se veía "desproporcionada", pues su cabeza estaba más grande que su cuerpo. Sumado a eso, también dijeron que su figura estaba demasiado esquelética, pues mientras su pierna y muslos parecían normales, sus brazos y pecho estaban "demasiado flacos" y su cara "cachetona".

Los internautas adjudicaron esto a una cirugía plástica "de mala calidad", y las críticas no se hicieron esperar en redes sociales.

"Su cabeza está desproporcionada con su cuerpo", "Pareciera que no tiene pechos y el vestido le cuelga", "La cara cachetona pero los brazos super esqueléticos", "Se hizo cirugía con el dinero de los mexicanos", "Se ve muy mal, sorry, no tiene gracia", "Se ve bien rara", son algunos comentarios que pueden leerse en redes sociales.

(Imelda Téllez)