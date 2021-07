Sofía Castro reveló si Peña Nieto fue violento con su madre, Angélica Rivera

Sofía Castro reveló si es verdad que Enrique Peña Nieto había sido violento con su madre, Angélica Rivera durante su matrimonio. Desde que se anunció el divorcio, la actriz y el ex presidente en el año 2019, se especuló que una de las causas de la separación, además del presunto amorío que ya sostenía el mandatario con Tania Ruiz, podría haber sido por violencia al interior de la pareja, pero no fue hasta ahora cuando la hija de "La Gaviota" rompió el silencio y contó qué fue lo que ella vivió durante el tiempo que convivió con la pareja.

En entrevista con "Venga la Alegría", Sofía descartó conductas indebidas y defendió el amor que se profesaron durante todo ese tiempo su madre y Peña Nieto.

"Para nada, no fue así, cero", dijo de forma contundente la joven actriz.

Sofía Castro aseguró que no le gusta hablar mucho de su familia para no crear falsos mensajes y por esa razón decidió contar la realidad.

"No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia", recordó.

Cabe mencionar que el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto estuvo siempre bajo el escrutinio público durante el sexenio del priista. Su historia de amor se fue diluyendo durante el mandato presidencial y llegó a su fin apenas unas semanas después de que el político dejara el cargo.

Desde los últimos meses de la administración de Peña Nieto se decía que la relación del político y la actriz era distante. Varios "desaires" en eventos públicos parecían confirmar la inminente ruptura, pero ninguno de los dos habló del asunto hasta que se dieron a conocer fotografías del ex presidente paseando por España junto a la modelo Tania Ruiz.

Días después, Rivera emitió un comunicado en su cuenta de Instagram (que ya cerró), para anunciar su decisión de separarse de Peña Nieto y enfocarse en su familia y carrera.

Cuando el divorcio quedó consumado, Peña Nieto anunció vía Instagram el acuerdo legal y agradeció a Rivera el tiempo que estuvieron juntos.

¿HUBO VIOLENCIA EN LA VIDA DE SOFÍA CASTRO?

La hija mayor de Angélica Rivera aceptó a finales del año pasado que sí fue víctima de violencia de género; sin embargo, esto no tienen ninguna relación con los rumores de violencia entre Peña Nieto y su madre.

Fue en una entrevista con la periodista Karla Iberia Sánchez, donde confesó los duros momentos que vivió con una ex pareja y que preocuparon mucho a sus padres: Angélica Rivera y José Alberto Castro.

"Para mis papás fue muy difícil que yo estuviera viviendo una cosa así; y por eso quise hacerlo, y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada", resaltó en la emisión transmitida por YouTube.

La actriz afirmó que ambos eran muy jóvenes por lo que ella misma no sabía cómo valorarse y que por ello la situación fue empeorando hasta que la violencia se hizo algo cotidiano y que fue entonces que se dio cuenta de que si ella no se quería, nadie lo haría por ella.

"Soy lo único que tengo en la vida, a mí misma; y si yo no le hecho ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va hacer por mí", aseguró.

Su entrevista formó parte de un proyecto que lleva por nombre "TeDx Women" y es producido por Roberto Ariza y también incluye otros testimonios, como los de Rebecca Jones, Claudia Ruiz Massieu, Mara Patricia Castañeda, María Amelia Aguilar, Nancy de la Sierra, Juana Ramírez.

(Imelda Téllez)