Sofía Castro sufrió de bullying por ser hija de Angélica Rivera

Y las mismas amigas que me molestaban en el colegio anterior me las encontraba en el antro y todas querían estar conmigo o todas querían ser mis amigas... y de repente hoy pregúntenme si esas 'amigas´ que me hablaron en ese momento, hoy están conmigo o son mis amigas. Por eso yo siempre he tenido muy claro quienes son mis cuatro amigas de la escuela. Quienes estuvieron conmigo hasta el final de la raya y que no me dejaron.