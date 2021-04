Sofia Vergara gana batalla legal a su ex por sus embriones congelados

Sofia Vergara gana batalla legal a su ex...

Un Tribunal de Los Angeles falló a favor de la actriz para que su ex novio no pueda utilizar los embriones que ambos decidieron congelar hace siete años, cuando estaban juntos (FOTO TOMADA DE IG @sofiavergara )

Tras una gran pelea en los tribunales el conflicto entre la actriz Sofía Vergara y sus ex pareja Nick Loeb, un juez de la Corte Superior de Los Angeles, falló a su favor y otorgó una orden judicial permanente para que el empresario no puede usar los embriones congelados sin su consentimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELAN VIDEO DE LA AUDIENCIA DE ELEAZAR GÓMEZ Y TEFI VALENZUELA









Tal parece que esta decisión es un enorme alivio para Sofía Vergara, ya que Loeb intentaba quedarse con los derechos sobre los embriones y hasta llegó a ponerles nombre, indico hace unos días el Daily Mail.

"Se llaman Isabella y Emma y son mis hijas porque los embriones son 50 por ciento de ella y 50 por ciento míos", asegura Loeb quien, gracias a la tecnología, pudo conocer su sexo.

El sitio TMZ además señaló que el mes pasado, Loeb sufrió otro revés judicial por la custodia legal de los embriones, en un tribunal de apelaciones del estado de Louisiana que desestimó la demanda iniciada por Loeb.

Recordemos que el conflicto entre Sofia Vergara y Loeb comenzó en 2013 cuando la actriz y el empresario eran pareja. Entonces decidieron congelar sus embriones pensando en convertirse en padres, en un futuro. Sin embargo, un año después, el empresario presentó una demanda contra Vergara pidiendo la custodia y alegando que la intención de implantarlos en el útero de otra mujer para poder ser padre ya que la actriz quiere deshacerse de ellos.

Cabe señalar que esta demanda la ganó Sofia Vergara, que al inició era en California, pero luego la trasladó a Louisiana, ya que en ese estado la ley le confiere personalidad a los embriones y prohíbe su propiedad o destrucción. Pero la Justicia dictaminó que, como el empresario no vivía en ese estado, "se burlaba del sistema legal de Louisiana" y falló en su contra.

Pero, además, según lo publicado por el Daily Mail, en ese fallo también se acusó al equipo legal de Loeb de "participar descaradamente en la búsqueda de foros", con el único encontrar un tribunal que simpatizara con su caso. "Su comportamiento desacredita y se burla del sistema legal de Luisiana y es aborrecible", dictaminó el tribunal, lo que marcó el revés judicial para Loeb.

Por su parte, Sofía Vergara asegura que el empresario está usando el caso para tener prensa, a costa de ella. En 2015, Loeb escribió un artículo en The New York Times argumentando que, si una mujer tiene el derecho de llevar un embarazo a término, entonces el hombre debería tener el mismo derecho en lo que refiere a los embriones para fecundación in vitro.

Luego de esa publicación, la actriz dio una entrevista en el famoso programa de la televisión estadounidense Good Morning America y declaró: "Este no es un tema para que la gente opine. No hay nada de qué hablar, hay papeles firmados".

La relación entre la actriz y el empresario terminó en 2014, poco después de la demanda impuesta por Loeb. Al mismo tiempo, Vergara conoció asu actual marido, el actor Joe Manganiello durante una cena que ambos compartieron con otros artistas en la Casa Blanca y seis meses después, en noviembre de 2015, se casaron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFAEL AMAYA REAPARECE EN REDES Y LO ACUSAN DE USAR UN DOBLE









Vergara, de 48 años, protagonista de Modern Family y una de las actrices mejor pagas de la televisión estadounidense, tiene un hijo de 29 años de su primer matrimonio.

Mientras continúa la batalla judicial entre Vergara y Loeb, los embriones permanecen congelados, con destino incierto.

(Azucena Uribe)