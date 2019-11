¿Son pareja? Selena Gomez le da tierno beso en la boca a Julia Michaels

Parece que Selena Gómez está en medio de una temporada de escándalos, apenas se estaba olvidando la polémica que desató su más reciente sencillo "Lose to you love me", el cual fue supuestamente dedicado a Jusntin Bieber. Ahora la cantante vuelve a ser tendencia en redes sociales por besar en la boca a una de sus mejores amigas, la también cantante Julia Michaels.

De acuerdo con Debate, el impactante beso entre Selena Gomez y Julia Michaels fue luego de que estas terminaran de interpretar su dueto "Anxiety", tema que fue escrito y producido por las dos, y proveniente del más reciente álbum de Michaels, "Inner Monologue, pt.1".

MHONI VIDENTE ASEGURA QUE LA MUERTE ESTÁ CERCA DE EVO MORALES

En el video se aprecia como Selena se despide del público, abraza a Julia y al final esta la toma del rostro para plantarle un beso en los labios, acto seguido, Selena se retira con naturalidad, sin darle importancia alguna, pues esto podría ser un acto cariñoso entre las cantantes.

A estas alturas del siglo XXI, un beso entre dos amigas no representa una relación amorosa, ni es suficiente para dudar de su sexualidad. Pero ha surgido la teoría de que Selena Gomez estaría buscando el amor entre personas de su mismo sexo tras las relaciones fallidas que ha tenido con sus parejas.

Julia y Selena son grandes amigas, es distintas ocasiones se les ha visto juntas, disfrutando de su gran amistas e incluso han colaborado en distintos temas, como Julia es compositora y productora, le ha ayudado a su mejor amiga con sus nuevos temas y es por ello que pasan demasiado tiempo juntas.

Recordemos que Selena se encuentra muy cerca de lanzar su nuevo material discográfico, el cual se espera para finales de este año o inicios del 2020, ya que la cantante se ha adelantado a lanzar el primer sencillo y el sencillo promocional de su nueva era musical.

FACEBOOK PODRÍA ESTARTE ESPIANDO, USUARIOS ACUSAN A LA APP DE ACTIVAR LA CÁMARA SIN PERMISO

an