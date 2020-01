"Sonido La Changa" engalana cartel del festival Primavera Sound en Barcelona

Massive Attack, The Strokes, Bad Bunny, Disclosure, Lana del Rey, The National, son otros de los artistas confirmados (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Entre 1970 y 1990 es considerada la época de oro del movimiento sonidero gracias al auge que tuvieron los ritmos tropicales durante la década anterior (1950-1960), fue entonces que la gente que se enamoró de esa música y comenzó a coleccionar discos y a reproducirlos en celebraciones a las cuales asistían porque eran los invitados especiales.

De acuerdo a Infobae, hoy en día, el movimiento del sonidero sigue vigente, tanto que uno de los máximos representantes acudirá al festival Primavera Sound, hablamos del Sonido La Changa.

"Oí nomás ese cambión", fue la emblemática frase mexicana usada por los promotores del festival Primavera Sound, en Barcelona, para anunciar la participación del Sonido La Changa en el evento que se llevará a cabo del 3 al 7 de junio de este 2020.

Con la llegada de los músicos originarios de Tepito al espectáculo español, se suman a la lista de artistas nacionales que incursionan en este tipo de conciertos internacionales.

El sonido creado en 1968 por Ramón Rojo ha logrado consolidarse como uno de los mejores en México y ahora da el brinco hacia su internacionalización en el festival Primavera Sound, que a lo largo de sus 18 años de historia ha logrado ofrecer diferentes espectáculos para complacer a todas las generaciones.

"Vamos a dejarlo claritito desde el principio: si te lanzas a bailar con Sonido La Changa, hazlo sabiendo que ´hasta las pinches almorranas se te mueven´. No lo decimos nosotros, que también, sino que lo suelta desde su megáfono Ramón Rojo desde el barrio bravo de Tepito. Ciudad de México, para más y muy mayores señas", se lee en la página oficial del evento que amenizó varias tocadas en la década de los 70 en el Valle de México.

También añadieron: "Para quien no haya vivido nunca la experiencia, aquellos que decían lo de ´harder, better, faster, stronger´ no sabían ni pinches madres: toneladas de luces y de vatios, rolones que se remontan a los años 60 y se actualizan con salsa, bachata, guaracha y cumbia a toda madre. El ´Rey de Reyes´ te lo trae al Fórum: ¡que se arme el bailongo, raza!".

Al escenario del festival Primavera Sound no sólo subirá el sonido del "Rey de Reyes", como también es conocido Ramón Rojo, sino que también estarán otros artistas de talla internacional y diferentes géneros, como: Massive Attack, The Strokes, Bad Bunny, Disclosure, Lana del Rey y The National.

OTROS MEXICANOS EN FESTIVALES INTERNACIONALES

Hace unos días la Banda MS y Ed Maverick fueron anunciados como parte del elenco que se presentará en Coachella 2020, uno de los festivales de música más esperado de cada año.

El grupo de sinaloenses, dedicado a tocar música regional mexicana, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales porque son completamente diferentes al resto de artistas que llegarán a los escenarios del Festival de Música y Artes de Coachella Valley en Indio, California, Estados Unidos.

Los Tucanes de Tijuana, Los Ángeles Azules, Café Tacvba, Zoé, Molotov y Caifanes, son otras agrupaciones que se han presentado anteriormente en Coachella.

(Azucena Uribe)