"Spider-Man: No Way Home": ¿dónde ver EN VIVO el estreno del tráiler en México?

"Spider-Man: No Way Home": ¿dónde ver EN...

¿Saldrán Tobey Maguire y Andrew Garfield junto con Tom Holland?, esta es una de las incógnitas de "Spider-Man: No Way Home" (FOTO TOMADA DE MARVEL)

A un mes del estreno de "Spider-Man: No Way Home", finalmente los fanáticos podremos disfrutar del segundo tráiler y, tal vez, descubrir si Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán con sus versiones del superhéroe arácnido.

Será durante un evento para fanáticos, que se llevará a cabo en el cine Regal Sherman Oaks de Los Ángeles (California), que se estrene el ansiado tráiler nuevo de "Spider-Man: No Way Home", cinta que verá el regreso de Tom Holland y, probablemente, muestre el Spider-verse.

Ya estan llegando los asistentes al fan event de Los Angeles para la premiere del nuevo tráiler de #SpiderManNoWayHome.



??: @IGN pic.twitter.com/eodRVjdjJd — This Awesome Movie! ???? #GhostbustersAfterlife (@TAwesomeMovie) November 16, 2021

Pero, quienes lamentablemente no podremos asistir a dicho evento, tendremos que conformarnos con ver el estreno del segundo avance por medio de las redes sociales oficiales, Facebook, Twitter e Instagram, de Marvel Studios y Sony Pictures.

Empieza la cuenta regresiva. En menos de 24 horas, podrás ver lo que ellos ven ??. Nuevo trailer de #SpiderMan #SinCaminoACasa ¡MAÑANA! pic.twitter.com/Q2HM0qDHGW — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) November 16, 2021

En México, el tráiler de "Spider-Man: No Way Home" se estrenará alrededor de las 19:00 horas (tiempo del Centro del país). Por lo que, si quieres verlo inmediatamente, será necesario que estés al pendiente de las redes sociales de las compañías cinematográficas.

"SPIDER-MAN: NO WAY HOME" PONDRÁ TODO DE CABEZA

Tomando en cuenta lo sucedido en su película antecesora, en Spider-Man: No Way Home veremos a nuestro "amigable vecino" superhéroe desenmascarado, por lo que tendrá que lidiar con el hecho de no poder tener una vida "común y corriente" de adolescente.

Gracias al primer tráiler de la cinta, sabemos que Peter Parker le pedirá a Doctor Strange que lo ayude para que la gente olvide que es Spider-Man, pero algo saldrá tan mal que tendrá que enfrentarse a enemigos que jamás se habría imaginado.

Además de Holland, "Spider-Man: No Way Home" está protagonizada por Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Marisa Tomei como la tía May, J.B. Smoove como Julius Dell, Tony Revolori como Flash Thompson, y Alfred Molina, quien interpretará nuevamente al Doctor Octopus.

Los fanáticos de la famosa saga del Universo Cinematográfica de Marvel (UCM) centrada en Spider-Man están esperando que el segundo tráiler de la tercera entrega confirme los rumores de que Maguire y Garfield regresarán para darle vida a sus respectivas versiones del héroe.

(Imelda Téllez)