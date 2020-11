Stephanie Valenzuela revela crudos detalles de su relación con Eleazar

Esta semana no me he podido pronunciar antes porque no me sentía bien emocionalmente, pero creo que tengo que ser fuerte, me considero una mujer fuerte. No le deseo a ninguna mujer que pase por lo que yo pasé y si estoy cumpliendo con mi deber de denunciar es que ya hubo chicas anteriormente que han sido maltratadas por la misma persona, que no hablaron. Una que habló la tacharon de querer fama, de oportunista, y por eso las otras dos no hablaron, entonces yo creo que tengo que romper con ese ciclo, tengo que llenarme de valentía.