Steven Spielberg le pide a Vin Diesel que dirija más películas

El protagonista de la saga "Rápidos y Furiosos", Vin Diesel antes de ser un reconocido actor del cine de acción, estuvo detrás de cámaras como director de varias cintas y el galardonado Steven Spielberg desea ver más películas dirigidas por él.

De acuerdo con Wipy, los primeros años de Vin Diesel en la industria cinematográfica estuvo sentado en la gran silla de director, su trabajo está plasmado en la cinta "Multi-Facial", la cual escribió y produjo en 1995, dos años después estrenó el largometraje "Strays". Lo último que se ha sabido de él en este medio fue en "Los Bandoleros" de 2011, cortó que apareció en el DVD de "Fast and Furious".

La saga de "Fast and Furious" terminará con su décima película, con fecha de estreno para abril del 2021 y es posible que Vin Diesel le ponga pausa a su carrea actoral para regresar a dirigir cine.

Esto lo sabemos gracias a una reciente entrevista que le recordó toda su carrera. Donde recordamos que su primer gran papel fue en la exitosa y aclamada película ´Saving Private Ryan´ de 1998, protagonizada por Matt Damon y Tom Hanks, quien ha estado en cuarentena desde que diera positivo a coronavirus hace unos días.

Vin Diesel confesó en una entrevista que el galardonado director Steven Spielberg le dijo que no ha dirigido suficiente cine, lo que considera un "crimen del cine".

"Hablando de Steven Spielberg, lo vi recientemente y me dijo: 'Cuando escribí el papel para ti en ´Saving Private Ryan´ , obviamente estaba contratando al actor, pero también estaba defendiendo en secreto al director que llevas dentro, y tú ni has dirigido lo suficiente. Eso es un crimen de cine, y debes volver a la silla de dirección'. No he dirigido lo suficiente", comentó el actor.



(Aline Núñez)