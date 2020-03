Sugey Ábrego se muestra impotente, le negaron prueba de coronavirus

Esta mañana la actriz Sugey Ábrego denunció en su cuenta de redes sociales la frustración que sintió luego de que le negaran la posibilidad de realizarle la prueba de coronavirus para saber si es portadora o no.

De acuerdo a Infobae, este martes en su cuenta de Twitter, Sugey Ábrego publicó un par de videos en donde expuso su situación.

En un primer video comentó que se encontraba en el INER (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias) en espera de pasar a una revisión.

"Estoy formada, hay un protocolo. En la entrada hay policías resguardando", explicó sobre los controles de seguridad, pues dijo que si la gente no tenía la certeza de haber estado en contacto con posibles contagiados les pedían que se retiraran y acudieran con su médico.

Pero la tranquilidad que Sugey expresó en ese clip cambió totalmente en un siguiente video, horas después, donde habló a detalle de lo ocurrido, haciendo visible su molestia.

"Después de estar esperando cuatro horas... le dije ´doctora solo tengo tos seca, no tengo fiebre, por favor hágame la prueba´, y su respuesta fue así: ´estamos en tercer mundo, no hay pruebas´", compartió la también presentadora.

"¿Saben por qué estoy molesta? tengo tos seca, soy asmática, tengo derecho hacerme la prueba", añadió, algo que también expuso a través de su cuenta de Twitter, en donde respondió a algunos ataques.

Decidí hacerme la prueba d COVID19 porque salí y entre de viaje hace 15 días, no hubo ningún protocolo al entrar y tengo contacto con mucha gente.En @RespiraINER esperas 3 hrs para que el dr determine si eres candidato a la prueba!! Las pruebas no alcanzan o qué? @lopezobrador_ pic.twitter.com/cMNf0gJ9sW — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) March 17, 2020

"Tarado tú. Yo sí quiero saber si soy portador o no y tengo ese derecho. Aunque me quede en casa", le escribió a un usuario.

En su video Sugey Ábrego lamentó que la doctora que la atendió le dijera que no alcanzaban las pruebas y le asegurara que solo estando grave le harían una y también detalló que sólo le dieron un papel donde decían que era sospechosa de portar el virus y su enojo fue mayor.

De veras que se necesita ser muy estúpido para creer que vine a exigir una prueba sin que el dr lo sugiriera.Trabajo en 3 programas de televisión trato con compañeros y en mi empresa hubo un caso que quieres que no los proteja a ellos? ??Fuchi tu comentario https://t.co/px6GptbmxS — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) March 17, 2020

"Me preocupa muchísimo ser portadora y enfermar a un compañero actor. Hoy no fui a Cuídate de la cámara porque tengo compañeras que tienen hijos, por prevención. Yo que quiero una prueba no me la puede dar el gobierno", añadió.

Sugey señaló entonces su decisión de hacer una cuarentena.

"Me voy a guardar aunque tengo la necesidad de trabajar porque me preocupa muchísimo poder ser portadora, pero invertí cinco horas para una prueba y me dicen ´no, no hay, es tercer mundo pero sí le damos un papel que es sospechosa de COVID´".

Hacia el final de su video, Sugey pidió a la gente que permanezca en su casa.

Gracias @MaguichaDoria #quedateencasa porque sólo así evitarás contagiarte o contagiar a alguien por todos. NO HAY MÁS. https://t.co/uuBsh5unD1 — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) March 18, 2020

"Estoy muy molesta y si les pido quédense en casa porque si nosotros no tomamos las medidas necesarias, nadie las va a tomar".

Después de la publicación de sus videos, Ábrego respondió a algunos comentarios en Twitter.

En uno de sus tuis más recientes agradeció a un usuario que dijo entender su frustración. "A veces uno solo necesita comprensión y empatía", le dijo.

"Podrán decirme exagerada, pero prefiero que rían a estar hospitalizada por neumonía", expresó en otro comentario.

"¿Dónde queda el derecho a una prueba gratuita si te contagió una persona que venía en un vuelo de España y no se le hizo ningún protocolo al entrar?", se preguntó Sugey en otro tuit y señaló que la Secretaría de Salud no tiene la capacidad para enfrentar la situación. "Esto saldrá adelante por la respuesta de la sociedad, no por los gobernantes".

(Azucena Uribe)