En la campaña "Mask Up America" podemos ver a Superhéroes y Villanos usando cubrebocas en sus propias películas (FOTO TOMADA DE VIDEO)

Superhéroes y Villanos usan cubrebocas, ¿tú por qué no? Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Advertising Council lanzaron una increíble campaña para motivar a que usen cubrebocas, personajes como Frodo Baggins, Wonder Woman, Neo de "The Matrix" y Rick de "Casablanca" portan la mascarilla en sus películas.

DESPIDEN A GINA CARANO DE "THE MANDALORIAN", POR POLÉMICOS COMENTARIOS

El increíble video forma parte de la campaña "Mask Up America" en Estados Unidos, que sirve para invitar a todos a que se pongan un cubrebocas y evitar la propagación del covid-19.

WarnerMedia se asoció con el Ad Council y el CDC para crear estos nuevos escenarios con los personajes icónicos de las películas y programas de televisión de Warner Bros: Neo de "The Matrix", los Hobbits de "El señor de los anillos", un grupo de superhéroes de DC., incluso en "Casablanca", etc., todos ellos usando un cubrebocas mientras se desarrollan sus aventuras.

De inmediato la idea fue bien recibida por usuarios de redes sociales quienes invitaron a otros estudios a ofrecer a sus personajes como "voluntarios" de la campaña.

HBO MAX CONFIRMA SU LLEGADA A LATINOAMÉRICA, ESTE SERÁ SU CONTENIDO

Hace unas horas autoridades de Estados Unidos lanzaron una nueva recomendación donde se describía que usar doble cubrebocas era mejor para prevenir contagios por covid-19.

(Imelda Téllez)