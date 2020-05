Supuesta "amiga" de Karla Panini reveló que "intentó quitarse la vida"

Recientemente la polémica relación entre Karla Panini y Américo Garza han tomado fuerza nuevamente saliendo a la luz nueva información del triángulo amoroso de la pareja con Karla Luna, ahora una antigua amiga de la ex "Lavandera" hizo explosivas revelaciones relacionadas con violencia doméstica, la expulsión de la presentadora de una iglesia, su adicción a los medicamentos, así como un intento de suicidio.

De acuerdo a Infobae, desde hace días en una cuenta de Instagram revivió la entrevista que le realizó Elisa Beristain a Karla Luna en donde la ex "Lavandera" habló del momento en que Karla Panini le confesó su traición.

Dentro de la notoriedad que ha cobrado la cuenta, la mujer encargada de subir el contenido decidió romper su silencio y ofreció una entrevista para el programa de YouTube Chisme "No Like", en donde no se guardó detalles de la relación entre Karla Panini y Américo Garza, que parecería estar inmersa en la violencia.

Cabe señalar que la mujer prefirió no mostrar su rostro ni decir su nombre, así que fue identificada como "La Parcera" (porque es colombiana).

Durante más de una hora de conversación con Elisa Beristain y Javier Ceriani, la mujer recordó que en una época fue muy amiga de Karla Panini, por lo que sabe detalles oscuros de lo que ocurría al interior de su vida familiar.

Reconoció que ha sido amenazada, pero no tiene miedo y si decidió no dar a conocer su identidad fue para evitar comentarios del tipo que lo único que desea es fama. Tampoco quiere que sus empresas resulten afectadas.

"Van a salir desmentir en algún momento y van a querer atacar a todos los que hemos hablado", dijo acerca de lo que cree que harán Panini y Garza una vez que tenga eco lo revelado por ella.

También mostró su confianza en que ellos no revelarán su identidad.

Saben quién soy, ellos no pueden revelar mi identidad porque si lo hacen se les va a venir el mundo abajo, y ellos saben por qué

Aseguró que su único objetivo es que las niñas de Karla Luna puedan convivir con su familia materna.

GOLPES Y UN INTENTO DE SUICIDIO

Hacia el final de la entrevista, la mujer lanzó dos explosivas declaraciones relacionadas con la violencia de Américo hacia Panini y las adicciones de esta última.

"Vi que Américo la golpeó, sí la golpea mucho, de hecho, eso yo lo vi", indicó.

"La Parcera", quien dijo haber estudiado psicología, recordó que en alguna ocasión estaba en la casa de Panini junto a otras personas cuando llegó Américo y se fue con ella a hablar a otra parte.

Sin embargo, por los ventanales pudo ver que él "la sujetó por el cabello muy fuerte y la agitó, la estaba como amenazando".

Reveló además que Panini "no tiene ningún poder en ese matrimonio... legalmente no es dueña de nada, ni siquiera tiene opinión en la custodia de las niñas, no tiene ningún beneficio en esa relación, no tiene absolutamente nada más que la ropa que lleva puesta".

Respecto de la salud emocional de Panini, la mujer dijo que la ex Lavandera "sigue tomando muchos antidepresivos, es una persona que sufre de depresión. Toma medicamentos para dormir, los suspendió cuando se quedó embarazada... es adicta a los medicamentos a los antidepresivos a las pastillas para dormir, no es una persona emocional estable".

Aseguró que esos problemas emocionales llevaron a Panini a tratar de suicidarse en alguna ocasión.

Esa mujer se ha intentado quitar la vida, para los que no lo sepan, por eso a mí me preocupan mucho las niñas porque están con una persona inestable. Ella se intentó quitar la vida hace dos años, con pastillas para dormir, se tomó una dosis muy alta, lo sé porque ella lo contó, sé que se intentó quitar la vida", detalló.

EL COQUETEO DE AMÉRICO Y SU SUPUESTO HIJO CON OTRA MUJER

Dentro de las revelaciones que hizo también está el hecho de que Américo Garza llegó a coquetearle y que a Panini la estuvo molestando una mujer acerca del supuesto hijo que habría tenido con su esposo.

"Américo es un hombre muy coqueto, mujer que ve mujer que le tira... a mí me pasó con él, fue el motivo por el que me separé de ellos, empecé a ver actitudes que no me gustaban, la mujer es muy celosa, muy controladora, el señor es muy coqueto, a mí me tiraba el perro, me decía cosas fuera de lugar, nunca tuve nada con él", sostuvó.

Sobre el tema del supuesto hijo, detalló que cuando Panini estaba embarazada "la estaban molestando de que una mujer era amante del señor".

Incluso esa persona le envió la foto de un niño, que sería un año más grande que su hija Isabella (la que tuvo Panini con Américo) y era muy parecido a Garza. Después de tiempo dejaron de tener noticias de la mujer.

