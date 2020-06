Supuesto ex novio de "Pepillo" Origel filtra audio donde lo amenaza

El fin de semana pasado Juan José Origel, "Pepillo", se volvió tendencia en redes luego de que se viralizara una foto íntima en donde está acompañado de un hombre misterioso le tomó una fotografía en la cocina de su casa, pero ¿de quién se trata?

De acuerdo Grupo Fórmula, hace dos meses y medio, el supuesto novio de Juan José, Pablo Alderete confesó en sus historias de Instagram que Juan José Origel lo amenazó y le exigió que dejara de compartir imágenes de él en sus redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMOR, VIAJES Y ANIMALES; EL PRESENTE DE PAULINA PEÑA EN REDES SOCIALES

´´Me fue infiel y ahora no quiere que se entere su otro novio y por eso ya no quiere que suba fotos con él", indicó Pablo Alderete.

En la grabación que Alderete compartió en su cuenta de Instagram, puede escucharse al Pepillo Origel bastante enojado.

#ESPECTÁCULOS??#PepilloOrigel se volvió tendencia por la misteriosa silueta de un hombre en ropa interior en una fotografía difundida en redes sociales. pic.twitter.com/RxHuKTHPCE — WowChiapas (@WChiapas) June 7, 2020

´´Mira pen*ejo dejas de publicar fotos mías y de ponerme en fotos, borra todas las fotos sino me vas a obligar a actuar de otra manera, ya me tienes hasta los hue*os".

Pablo publicó un video de Pepillo discutiendo por un Rólex

En su canal de YouTube, Alderete confesó que el supuesto amante de Pepillo, de nombre Omar, le vendió un rolex falso a Pepillo Origel.

"Eso le pasó por andar de fácil con Omar y conmigo (pablo alderete). Pepillo me platico lo que sucedió con el reloj. Típico del señor me habló pestes de Omar. Yo más adelante me di cuenta de que me ponía los cuernos con el sujeto y le reclamé a los dos".

A raíz de ello, y de acuerdo con Pablo, recibió este mensaje de Juan José en donde le reclamara de esta manera.

Por su parte, Pepillo lo acusa de robarle dinero

La versión de Juan José Origel, no obstante, varía, y es que el periodista de espectáculos confesó que Pablo le robó 20 mil pesos y Chisme No Like presentó el mensaje en donde denunció la situación a un amigo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ ES LA LUJOSA MANSIÓN DE GLORIA TREVI DONDE PASA LA CUARENTENA

Tal fue el escándalo suscitado desde hace poco más de dos meses, que Pablo ya hizo su cuenta de Instagram privada para no ser atacado por los fans y seguidores de Pepillo Origel.

(Azucena Uribe)