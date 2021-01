Suspenden a Paty Navidad en Twitter: "Solo la verdad sufre de censura"

La mentira no se censura, sólo la verdad sufre de censura y no se debería festejar! La Censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos. Los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá´ lo padezcan de peor manera, escribió la actriz.