Sylvia Pasquel preocupada por su desnudo a sus 68: "No soy una Barbie"

La actriz Sylvia Pasquel habló de su primer desnudo en una película a sus 68 años y aseguró "A mí lo que me da miedo es que el público termine riéndose o burlándose".

De acuerdo a Infoabe, Sylvia Pasquel actuó en la reciente película de Arturo Ripstein llamada "El Diablo entre las piernas".

La hija de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel aseguró que sí le dio pena mostrar su cuerpo por primera vez en esta etapa de su vida, pero reconoció que lo hizo por el mejor papel de su vida.

"Agradezco la oportunidad que me dio Arturo de interpretar este papel tan complejo y único. Aunque no lo parezca, ella es una mujer romántica, que se deja convencer por el marido de que sus celos son una forma de demostrarle amor y devoción. Es un personaje que va ir toda la vida a un lado de mi corazón", dijo.

Cabe señalar que Sylvia da vida a Beatriz, una mujer de la tercera edad que aún tiene inquietudes sexuales, pero vive en un matrimonio contaminado por los celos y hostigamientos de su marido, interpretado por Alejandro Suárez.

"Sylvia tuvo que esperar 60 años para el papel de su vida", declaró por su parte el director de la cinta, Arturo Ripstein.

Asimismo aseguro que uno de sus temores es "que termine siendo el comentario sólo por el desnudo o que se vayan a reír o a burlar por la desnudez".

"No soy una Barbie, soy una mujer que tiene 68 años y decir a estas alturas del partido ´vine a desnudarme´", agregó.

Las burlas sobre su cuerpo la detuvieron en algunos momentos, pero la actriz pudo afrontarlas así: "Todo el tiempo estaba, ´no soy yo, es Beatriz, ella es la que sale de la regadera, es la que se desnuda´; porque no sólo le estoy dando vida, yo la estoy representando".

También reveló que conversó con su madre, sus hijas y nietas sobre esta actuación, quienes le demostraron todo su apoyo, aunque fue Stephanie Salas la que la felicitó por esta incursión que podría recibir varios reconocimientos.

Para Sylvia Pasquel, esta cinta abrirá la puerta para conversar sobre la vida sexual de los adultos mayores y reconoció que jamás había pensado en la importancia del tema al llegar a esta etapa de la vida.

"La película te enfrenta a muchas cosas muy brutalmente. Nunca había pensado en eso de la sexualidad, como que el pensamiento común es que se te van acabando las ganas y que poco a poco ya no quieres o no se te apetece", señaló.

Sobre su vida sentimental Sylvia Pasquel confesó al programa "Ventaneando" que sí le interesaría conocer a una persona, pero sabe que su poco interés por salir le impide hacerlo.

"Soy un poco ermitaña y entiendo que si no salgo a buscar no va a llegar. A lo mejor cuando me retire consigo a un viejito caliente que ande por ahí suelto".

(Azucena Uribe)