Tachan de machista a Laura Zapata tras criticar a Harry Styles por usar vestido

Fue a través de su cuenta de Twitter en donde Laura Zapata mostró su rechazo por la reciente fotografía de Harry Styles con un vestido azul (FOTO TOMADA DE THE NEWS ON LINE )

La hermana de Thalía, Laura Zapata generó polémica en redes sociales luego de que compartiera una foto del cantante Harry Styles, pues muchos de sus fans la consideraron como machista, intolerante y una mujer que está en contra de la comunidad LGBT.

Fue a través de su cuenta de Twitter en donde Laura Zapata mostró su rechazo por la reciente fotografía de Harry Styles con un vestido azul, maquillado, zapatillas y una canasta de picnic.

Todo comenzó después de que Laura Zapata respondiera una pregunta que hicieron abiertamente sobre Harry Styles y su look azul: "Mujeres, sean honestas ¿Se siente atraídas por él?".

Sin embargo, Laura Zapata decidió responder. Asegurando que le daba horror el look de Harry Styles y que estaría "enferma" si le gustara.

"¡Qué horror! ¡Tendría que estar enferma! -Sentir atracción-", escribió Laura Zapata.

El polémico comentario de inmediato provocó cientos de reacciones en su contra, incluso hubo quienes refrieron que por eso preferían a Thalía en comparación a ella

"¡Ay señora! el vato tiene 27 y no creo que quiera salir con señoras de la tercera edad"; "Machista, homofóbica y clasista y le sigo"; "¿Estar enferma significa aprender a respetar a los demás independientemente de su forma de vestir?"; "Señoras mayores de 40 ya no deberían tener redes sociales, la verdad", se lee entre las reacciones.

¿Qué onda con la homofobia y clasismo de Laura Zapata? pic.twitter.com/0V69U4QyeR — Pao (@PaoJCarrillo) November 19, 2021

Sin embargo, la polémica no acabó ahí, pues Laura Zapata siguió el juego y respondió varios de los comentarios. Además de que anunció que bloqueó a varios internautas.

"A mí no me ofenden si me dicen que tengo 60, 70 u ochenta años... o si soy de la tercera o cuarta edad. Lo que me impacta es que ésta generación responda con tanta ira y dolor a un comentario de mis preferencias. A mí no me gusta un hombre vestido de mujer, o de niña, no me atrae", dijo la actriz.

Aquí está muy claro lo q su obtusa mente no comprende. Pregunta @UnaMujerCualquiera:



Mujeres sean honestas. Se sienten atraídas por el?



Y yo fui honesta, respondí: "Qué horror, ni q estuviera enferma"... A mi no me atraen este tipo de hombres disfrazados. Cuál es su dolor??? pic.twitter.com/qjmrFBRL9s — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) November 19, 2021

