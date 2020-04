Tachan de oportunista a Victoria Beckham por pedir ayuda al gobierno

Victoria Beckham ha sido fuertemente criticada por usar el plan de emergencia del gobierno británico para pagarle a sus empleados.

De acuerdo con El Sol de México, Victoria Beckham paga los salarios de sus trabajadores con dinero del gobierno británico y suspendió a 30 empleados de su marca.

Victoria Beckham se encuentra en el ojo del huracán, tras darse a conocer que la ex integrante de las Spice Girls esta usando el programa de emergencia de ayudas del gobierno británico para las empresas que se encuentran en crisis por la pandemia del coronavirus.

Victoria ha sido tachada de oportunista por no pagar de su millonaria fortuna el sueldo de sus trabajadores. El portal Sunday reveló que la esposa del ex futbolista David Beckham había optado por acceder al plan implementado por el gobierno. Al darse a conocer esta información las críticas no se hicieron esperar pues la fortuna de Victoria Beckham asciende a 378 millones de euros.

Aseguran que Victoria Beckham es una mujer con una situación económica privilegiada, y "se aprovecha" del programa de emergencia del Ejecutivo británico.

Las críticas a la empresaria contrastan con otra noticia divulgada por medios locales que revela que el príncipe Carlos de Inglaterra ha tenido que suspender a 200 empleados de su fundación, pero él mismo financia de manera privada sus salarios, en lugar de recurrir a la ayuda de emergencia del gobierno.

(Ann Ventura)