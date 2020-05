Tachan de prepotente a Susana Zabaleta por escupirle a un diseñador

Yo nunca he sido grosera. Hay gente que se quiere hacer publicidad por medio de estas cosas, yo nunca he salido encuerada en una revista, nunca me he peleado con mi hija y lo he publicado, no enseño las nalg

s, soy neta. ¿Cómo le voy a hacer publicidad que quiere ser alguien? No caigamos en eso.