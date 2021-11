Tachan de racista a Gustavo Adolfo por opinar sobre Yalitza: "Perdón pero no"

Tachan a Gustavo Adolfo de racista por opinar sobre Yalitza: "Tiene que gustar porque es indígena, perdón pero no" (FOTO TOMADA DE IG: @yalitzaparicio @gainfante)

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante puso en duda el talento artístico de Yalitza Aparicio y criticó su actuación en la película "Roma" de Alfonso Cuarón, sus comentarios desataron todo un debate en redes sociales donde se le tachó de "racista", se defendió señalado que no solo por ser indígena le tiene que gustar a todo el mundo.

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante se defendió del ataque que ha sufrido en redes sociales por revelar su opinión sobre Yalitza Aparicio en una emisión del programa "De Primera Mano" donde señaló que la actriz no tiene talento para la actuación y dijo que para su gusta la película "Roma" es aburrida.

Desde su perspectiva, Gustavo Adolfo Infante aseguró que él no es racista y que la empresa para la que labora, Imagen Televisión, no emitió ningún comunicado para deslindarse de sus comentarios en contra de Yalitza Aparicio.

Imagen Televisión no ha enviado ningún comunicado deslindándose de mis comentarios ´racistas´ en contra de Yalitza Aparicio, externó Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, aseguró que nunca hizo un comentario racista en contra de Yalitza Aparicio, pues sólo opinó que para él la famosa no es actriz.



Nunca hice un comentario racista en contra de Yalitza Aparicio, lo que haya dicho yo es que no es actriz y no me gusta su actuación en ´Roma´, indicó.

En este sentido, el presentador de televisión resaltó que no porque Yalitza Aparicio sea una mujer indígena le tiene que gustar:



A todos les tiene que gustar porque la señora es indígena, perdón pero no, admitió.

