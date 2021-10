"Tal Vez No" de Kunno es el video con má...

Kunno se podría convertir en el influencer del 2021 gracias a su nominación en los "People´s Choice Awards", a pesar de que hace unos días, dijo que él ya no se consideraba un tiktoker sino toda una celebridad (FOTO TOMADA DE IG @papikunno)

Kunno se ha convertido en uno de los influencers más populares de los últimos años, desafortunadamente también es uno de los más odiados porque su contenido no es del agrado de muchos usuarios de redes sociales.

Recientemente, Kunno volvió a estar en el ojo del huracán y desató la polémica por romper un vergonzoso récord en YouTube.

"Tal Vez No" de Kunno es el video con más dislikes de México. El clip fue estrenado el 24 de enero de 2021, la canción del influencer con más "no me gusta" en YouTube.

"Tal Vez No" de Kunno ha logrado los dos millones de dislikes en la plataforma de videos.

A pesar de las críticas, Kunno se podría convertir en el influencer del 2021 gracias a su nominación a los "People´s Choice Awards", hace unos días, dijo en una entrevista que él ya no se consideraba un tiktoker ni un influencer, sino toda una celebridad.

Yo no hacía nada en TikTok, hacía cosas en Instagram, pero era personal. Pero cuando hice mi primer TikTok fue una caminata para un video viral en Estados Unidos y mi primer TikTok llegó a 50 mil likes, lo que para mí en ese tiempo era viral.

La participación de Kunno en ¿Quién es la Máscara? también dio mucho de qué hablar, a los televidentes tampoco les gustó que el influencer se presentara en el reality show de Televisa.

