Talina Fernández desmiente a Lolita Ayala: "No me ayuda con dinero"

La periodista Lolita Ayala hace unos días reveló que su amiga Talina Fernández estaba pasando por una dura situación financiera a causa del coronavirus por lo que la estaba apoyando.

De acuerdo a Tribuna, Lolita Ayala señaló que ha estado ayudando a Talina mediante un apoyo de su fundación ´´Sólo Po Ayudar´´. No obstante, Fernández lo negó y afirmó que esto se puede deber a que la conductora y periodista tiene problemas de memoria y habría metido la pata con su declaración.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANNA PAOLA ESTALLA EN ENTREVISTA POR RUMORES DE ROMANCE CON YATRA

"Somos muy buenas amigas desde hace 61 años, pero eso de que me ayude con dinero no es cierto, mi cartera sigue estando igual de vacía; aunque tampoco estoy en la miseria, pues tengo bienes, mi dinero lo tengo en ladrillos, no en efectivo. Mis amigas solo me apoyan emocionalmente", contó.

Talina Fernández sostuvo que Lolita Ayala ha tenido problemas de memoria y en este momento está batallando con su fundación "Solo por Ayudar", que también tiene problemas de dinero; y sí me apoya, pero emocionalmente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EX DE VADHIR DERBEZ LO AMENAZÓ CON REVELAR FOTOS ÍNTIMAS

"Alguna vez le pedí dinero y me lo prestó, pero últimamente no me ha dado dinero... de ser cierto, entonces ya iré al buzón a ver si me llegaron los lingotes de oro", concluyó Talina.

(Azucena Uribe)