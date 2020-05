Talina Fernández habla de la desgarradora muerte de Mariana Levy

Hace 15 años falleció la actriz Mariana Levyy recientemente su madre, Talina Fernández reveló desgarradores detalles del trágico momento, que marcó su vida para siempre.

De acuerdo a Soy Carmín, en entrevista exclusiva con Jorge "El Burro" Van Rankin, Talina Fernández rompió el silencio sobre el día más doloroso de su vida.

Recordemos que la actriz Mariana Levy, recién había cumplido 39 años cuando perdió la vida, a causa de un infarto fulminante, que le provocó la impresión de un intento de asalto en la Ciudad de México, el 29 de abril del 2005.

Durante la entrevista Talina Fernández relató que recibió la terrible noticia, mientras se encontraba trabajando en el programa "Nuestra Casa", de voz de su yerno, el esposo de la actriz, José María Fernández El Pirru, quien le llamó destrozado por teléfono para avisarle del fallecimiento de su hija.

"Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba ´Nuestra casa´, entonces me habló El Pirru, él sollozaba y yo no le entendía y me decía que los habían asaltado. No entendía si Mariana me mandaba decir eso", inició su relato la conductora.

Tras la llamada y confundida con lo que estaba pasando, Talina Fernández se salió del foro y se dirigió al hospital donde habían sido trasladados. Sin embargo, pese a que ella tenía la esperanza de encontrarse con su hija y que ella misma le contara qué había pasado, al llegar le dieron la noticia que su hija había fallecido.

"Salgo de ahí a medio maquillar y llego a donde me dijo Pirru que estaban. Llegué y pregunto: ´¿Dónde está mi hija?´ y una enfermera me dice que estaba en el suelo", fue entonces cuando Fernández supo lo que realmente había pasado.

Recordemos que el terrible suceso ocurrió mientras Mariana Levy y "El Pirru" se encontraban en su automóvil en medio del tráfico, en donde presenciaron un asalto que la impactó gravemente hasta llevarla al infarto, por lo que el esposo de la "Dama del buen decir" se dirigió de inmediato al hospital para intentar salvarla, pero ya no pudieron hacer nada por ella.

"Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños y entonces se baja del carro y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: ´Nos van a asaltar´. Regresa corriendo y le dice a Pirru: ´Me voy a desmayar´ y cayó muerta", narró.

A pesar de que Mariana Levy y Talina Fernández trabajaban juntas en el programa "Nuestra Casa", la conductora no se le hizo raro no ver a su hija en el programa, pues, precisamente ese día había pedido permiso para faltar, ya que celebraría el cumpleaños número 8 de su hija María Levy.

(Azucena Uribe)