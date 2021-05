Talina Fernández reveló que tuvo un encuentro sexual con Julio Iglesias, la conductora dejó sorprendidos a sus compañeros del programa "Sale el Sol" con su sinceridad, pues habló abiertamente del encuentro íntimo que tuvo en su juventud con el cantante español.

La confesión de Talina se dio durante la dinámica del polígrafo, a la cual se sometió para que sus compañeros le hicieron varias preguntas, sin imaginar que una de las interrogantes sería si había tenido relaciones sexuales con Iglesias.

El encargado de recordar que Julio Iglesias estaba interesado en Talina Fernández fue Alex Kaffie, quien también le preguntó a la conductora si en algún momento había tenido intimidad con el padre de Enrique Iglesias.

"Sí, pero no valió la pena", respondió de manera franca Talina Fernández.

Ante su respuesta, le cuestionaron a Talina Fernández si había valido la pena tener relaciones con Julio Iglesias por lo que ella mencionó que no, la duda surgió y le preguntaron la razón de su contestación. "La dama del buen decir" dio a entender que "el tamaño sí importa".

Por otra parte, Talina Fernández también dijo que se había salido de Televisa muy molesta debido a que después de tantos años trabajando para la empresa no la liquidaron como a otros conductores.

"Sí porque no me liquidaron como liquidaron a mis compañeros que llevaban los mismos años que yo, Lolita Ayala, Joaquín López-Dóriga. Todos ellos que estuvimos cuarenta y tantos años todos los días, a ellos los liquidaron y a mí no".

Talina Fernández también dijo que no volvería a trabajar con Alexis Núñez, productor de Televisa con quien no tuvo una buena relación cuando ambos trabajaban en el programa "Hoy".

"No podría porque antes me tendría que vomitar varias horas", mencionó Talina Fernández.

Finalmente, le cuestionaron si le gustaría cambiar algo de su vida, por lo que conmovida, la conductora dijo que la muerte de su hija Mariana Levy: "Sí, la muerte de mi hija".

(Imelda Téllez)