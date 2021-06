Tania Rincón da positivo a covid-19; hay más contagios en Guerreros 2021

La querida ex conductora de "Venga la Alegría",Tania Rincón reveló que dio positivo a covid-19, después de que la producción de Televisa prendiera las alarmas debido al gran número de contagios de coronavirus en miembros del staff y de que tuvieran que ir a descansar y suspender los días de grabación de Guerreros 2021.

¿Cómo se encuentra Tania Rincón?

Recordemos que hace unos días se indicó que Guerreros 2021 se suspendería hasta que se eliminara el riesgo de contagios de covid, y es que Guty Carrera, el capitán del equipo Cobras, dio positivo al covid, al igual que su pareja Brenda Zambrano.

Hace unas horas Tania Rincón confirmó mediante sus redes sociales que dio positivo al covid-19 y explicó cómo se encuentra de salud.

"Empecé a sentir un poco de comezón en la garganta porque saliendo de Guerreros me salía sin chamarra, como que no me abrigaba tan bien y dije, quizás fue eso", reveló la famosa.

Explicó que hasta el momento no ha tenido algún síntoma grave de covid-19. La conductora se mostró positiva y espera que el contagio se dé de forma favorable.

"Le informé a mis papás, que son las personas que más me preocupan y me siguen preocupando en la vida. Ellos ya están vacunados, gracias a Dios, pero de todas maneras decidimos tomar nuestras precauciones usando cubrebocas todo el tiempo", externó.

"Me hice la prueba, tengo pruebas de antígenos aquí en casa y salí positivo, me sentí mal, terrible...decidí hacerme otra prueba y me salió negativa. Hablé con el pediatra de mis hijos y me dijo que hoy a primera hora me hiciera una prueba de laboratorio, me la hice y me entregaron los resultados y evidentemente salí positivo, desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá", añadió.

Finalmente, la conductora reveló que pronto regresarán Guerreros 2021. Recalcó que siempre se cuidó mucho.

"A nombre de toda la familia Guerreros nos sentimos tristes, habíamos tomado medidas fuertes, nos estaban haciendo pruebas muy seguido, apenas nos habían hecho una en la semana y no por eso nos dejábamos de cuidar. Hasta el momento no estoy medicada porque me siento muy bien, no he tenido mayor síntoma, tengo alguna congestión, pero estoy perfecta. Antes que ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no estar cerca de mis hijos, pero sé que esta es la manera de cuidarlos".

(Azucena Uribe)