Tania Rincón es la nueva conductora de "Hoy", ¿desplazará a Andrea Legarreta?

La ex conductora del programa "Venga la Alegría", Tania Rincón hizo su llegada triunfal al programa "Hoy", donde Andrea Legarreta le dio la bienvenida como la nueva conductora: "Estoy muy contenta, chicos. Se siente diferente, antes venía como invitada y ahora, me fui colando como la humedad y ¡aquí estoy!".

Recordemos que Tania Rincón había acudido al programa en distintas ocasiones, es hasta este lunes que la también conductora de Guerreros 2020 y 2021 se "une a la familia".

Andrea Legarreta fue la encargada de dar la bienvenida a Tania, a quien, aseguró, todos los televidentes estiman, posteriormente, los demás conductores, estallaron en un aplauso para Rincón, quien también narró la odisea que vivió en sus vacaciones y el problema que tuvo para atravesar los Estados Unidos, una vez que se terminó el descanso y tuvo que regresar al territorio nacional.

Por otra parte, aunque fue Tania quien ocupó el puesto de manera definitiva, el lugar en la televisora estuvo en disputa por muchas semanas, luego de que la exreina de belleza, Marisol González, renunció a la conducción para trasladarse a Chihuahua y dedicarse a la maternidad de tiempo completo.

Una de las candidatas para ocupar el puesto de Rincón habría sido Sofía Rivera Torres, quien reveló que no pudo llegar a un acuerdo con la televisora y por eso no formó parte del programa.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de sus historias en Instagram, la presentadora recibió diversas dudas de sus seguidores, las cuales respondió en videos donde habló acerca de su vida personal.

Uno de sus seguidores preguntó: "¿Estás en Hoy, el programa de Televisa?", a lo cual Sofía respondió: "Casi estuve, pero no, no nos arreglamos", comentó la actriz y agregó "¿Qué opinarían de que estuviera en Hoy?, ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea?".

Después de responder otras preguntas donde se le cuestionó acerca de su actitud, el amor propio y su imagen, la actriz compartió una reciente experiencia en su vida profesional, de la cual no salió satisfecha, pues le ofrecieron muy poco dinero por un puesto importante.

"Estuve buscando a unas personas para un proyecto que me súper interesaba, me buscaron, me dijeron: ´Te queremos en este proyecto, te queremos ya, casi, casi de manera inmediata´, pero me dijeron: ´Nos vemos mañana para platicar del tema del dinero´. Entonces, llegué y me estaban ofreciendo cacahuates. Era algo que yo sabía, le dije a Eduardo: ´Sé que me van a ofrecer una porquería, porque saben que a mí me interesa estar ahí, entonces, si no nos arreglamos, no nos arreglamos´", contó Sofía.

Sofía también comentó que "Hay veces que tenemos que dejar pasar esas cosas. También te tienes que cotizar y eso va para todos los aspectos de la vida, en la profesional, en la personal, siempre tienes que saber cuál es tu valor y qué aportas a cada situación, todos tenemos algo que aportar y te tienes que dar tu lugar, aunque sea difícil", dijo la actriz.

Aunque no relacionó sus comentarios con el matutino de Televisa, Sofía podría haber contado los motivos por los que no llegó a Hoy, pues anteriormente había dicho que no llegó a un acuerdo para participar en el programa.

También se rumoró que el lugar lo ocuparía Raquel Bigorra, quien cubrió a Galilea Montijo durante su ausencia el pasado viernes. Sin embargo, esto no fue así y finalmente la exconductora de Venga la Alegría se convirtió en parte definitiva del programa de Televisa esta mañana.

(Azucena Uribe)