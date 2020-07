Tania Rincón relata la vez que Mauricio Mancera la beso a la fuerza

Una de las duplas más queridas que se formó en el matutino "Venga la Alegría", fue la de Tania Rincón y Mauricio Mancera gracias su jovialidad y dinamismo, sin embargo, poco saben que ambos tuvieron un pequeño desencuentro cuando él se propasó y le planto un beso en la boca sin su autorización.

De acuerdo a Grupo Fórmula, recientemente Tania Rincón reveló que tuvo que "acusar" a Mauricio Mancera con la producción de TV Azteca.

La conductora Tania Rincón estuvo en entrevista con Karla Díaz en su canal "Pinky Shot" donde la cuestionaron sobre la peor pelea en el trabajo y la respuesta de la michoacana sorprendió a muchos.

"Me tiré al suelo porque me habían eliminado, así como desmayada, llegó (Mauricio Mancera) y me plantó un beso, como dándome respiración boca a boca, se me salió un ´pendejo´ al aire", contó Rincón sobre una dinámica que hicieron en el matutino donde "parodiaban" al reality show "La Academia".

A pesar de esa experiencia, Tania Rincón comentó que son muy buenos amigos, solo aquella experiencia hizo que en su momento tuvieran una pelea.

"Éramos unos niños, yo entré cuando tenía 20 o 21 años, entonces siempre me molestaba muchísimo. Mauricio es un molestón, lo lleva en el ADN, es un bully de lo peor. Lo quiero muchísimo y hoy en día somos súper amigos, pero cuando apenas entré como que no nos llevábamos tanto", comentó sobre el incómodo percance.

Así es como contó su incómoda experiencia en "Venga la alegría".

(Azucena Uribe)