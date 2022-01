Tania Ruiz desmiente separación de Peña Nieto y le dedica tema de Luis Miguel

Tania Ruiz desmiente separación de Peña Nieto y le dedica una canción de Luis Miguel, un mensaje que publicó la modelo en Instagram sobre la partida del año 2021, todo lo que quedó atrás y lo que vendría, fue interpretado por muchos como una indirecta sobre su presunta separación con del ex presidente.

"Feliz año 2022 para todos. Les deseo que valoren cada detalle de la vida y esos grandes detalles que le dan sentido a la vida. No voy a preocuparme por algo que yo ya puse en manos de Dios. ¡¡¡Bendecido 2022!!! Sea lo que sea si está en manos de Dios está en el lugar correcto y es perfecto", escribió.

"Dios no quiere que te vayas de esta vida sin haberla vivido realmente, sin haber sido realmente tu. Algunas personas se fueron, no todas las personas son amigos y muchas veces esperamos más de lo que algunas veces recibimos. Pero eso si ténganlo por seguro que quienes se quedaron contigo son reales".

Pero en medio de las especulaciones, de lo que seria y lo que no Tania Ruiz publicó en sus historias de Instagram dos imágenes en las que ambos salen tomados de la mano con el texto "With My Love" en la primera y "Nuestra canción" en la segunda imagen en la que sonada de fondo el tema de Luis Miguel "Amarte Es Un Placer", que para la modelo protagoniza su amor con Enrique Peña Nieto.

En redes, Tania se vuelca a dejar intensos textos en los que desnuda el alma y agradece cada oportunidad, como el que hizo por el cumpleaños de Peña Nieto en julio del 2021.

"Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano, junto con Dios".

(Imelda Téllez)