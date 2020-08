Tania Ruiz realiza ritual de arcángeles y graba evento paranormal

La novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz compartió con sus seguidores de redes sociales una experiencia para normal que gravó con su celular y que le ocurrió hace unos días en su casa al sumarse al proyecto Hospedando en tu casa ángeles y arcángeles".

De acuerdo al portal de noticias Clase, Tania Ruiz mediante sus historias de Instagram contó su espeluznante experiencia paranormal que grabó con su celular.

Tania Ruiz detalló que en la noche del 17 de agosto se sumó al proyecto "Hospedando en tu casa ángeles y arcángeles" y por medio de una sesión donde utilizó flores blancas de varios tipos, velas del mismo color, incienso y una manzana verde, les dio la bienvenida.

Sin embargo, lo que ocurrió en la noche del 18 de agosto la en el comedor de su casa donde montó una ofrenda con dichos materiales, sorprendió a Tania Ruiz que sin poder aguantar la emoción lloró al presenciar este suceso que es considerado como paranormal, pues las flores blancas que estaban en diferentes floreros comenzaron a moverse sin razón alguna y con una fuerza que hasta las hojas verdes de sus tallos también vibraban.

Ante este acontecimiento, Tania agarró su celular y rompió en un llanto de emoción que no la dejaba emitir palabra alguna, solo pudo decir "Vean como se mueven. Vean, vean", no obstante, en una InstaStorie enfocó la manzana verde que estaba colocada en el centro de la mesa y también presentaba una vibración inusual, pues no se veían ventanas cerca.

Más adelante, la propia Tania tomó su cámara en modo selfie y se comenzó a grabar, pero en un giro que realizó se pudo observar un retrato en el que aparecen ella y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto mientras continúa llorando, no obstante, en la historia siguiente, en el lugar de la foto de ellos dos juntos aparece una manzana roja.

"Siempre he tenido mucha fe toda mi vida. No paro de llorar. Gracias Dios. Gracias ángeles y arcángeles y gracias vida", escribió Tania Ruiz, sentenciado que es un día que jamás olvidará. Leer más: Tania Ruiz hace su primer post después de contraer Covid-19

(Azucena Uribe)