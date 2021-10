¿Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto ya están comprometidos?

Si tienes a Dios ¿Que te falta? Si no tienes a Dios ¿Que tienes? Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. La felicidad es el objetivo de todos . La vida es cada instante , cada momento. A quien me desee el mal yo le deseo el bien , porque cada quien ofrece lo tiene. Yo vine a esta vida a ser feliz y no complacer a nadie más ; pero si poder hacer lo mejor por alguien. Sabemos lo que somos y tu eres una gran persona y solo enfócate en ver lo positivo. Si no puedes ser feliz con pocas cosas ,menos con muchas cosas. Quiere lo que tienes! Naciste para ser feliz no perfecto! Naciste para ser real . Ese es tu valor. Puedes pensar en el que dirán, pero puedes pensar en ti primero y créeme serás más feliz. Vive tu vida y no la que otros quieran que vivas. Nadie puede dar lo que no tiene ,ni predicar lo que no vive.