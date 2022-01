Tatiana agradece a Televisa la oportunidad en "MasterChef Junior" de TV Azteca

A partir de que me vieron en "¿Quién es la Máscara?" pues ahí como que ya estaba yo en la mente de la gente que no tiene niños, porque hay muchos que me siguen en las redes sociales, pero ahorita si no te siguen en las redes sociales la gente no se entera de lo que estás haciendo, entonces gracias a que mucha gente sigue a este programa me empezaron a ver y se empezó a sondear mi nombre... apenas en diciembre me invitaron a checar el proyecto, me encantó y me siento plena, emocionada y me gusta salirme de mi zona de confort.