Tatiana asegura que Shakira se inspiró en ella para arrancar su carrera

Tatiana asegura que Shakira se inspiraba en ella, imitaba sus looks cuando inició su carrera como cantante (FOTO ESPECIAL)

Tatiana compartió una anécdota que dejó a los fans de Shakira boquiabiertos y algunos otros incrédulos, la "reina de los niños" aseguró que la colombiana se inspiraba en ella cuando arrancó su carrera como cantante.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el show de medio tiempo del Super Bowl que protagonizaron Shakira y Jennifer Lópezdesató todo tipo de reacciones, tanto que Tatina se animó a contar una historia con la colombiana que se guardó por años.

"Me encantaron las dos y lo que significa que dos latinas estén unidas y sean exitosas", escribió la cantante en su cuenta de Facebook este jueves.

Tatiana sacó a colación la vez que conoció a Shakira en la Ciudad de México, en 1995. La también actriz, relató que hace 25 años fue invitada al aniversario de un famoso restaurante, evento al que también acudió la cantante colombiana, quien en esa época promocionaba su disco "Pies descalzos".

Al verla ahí, Tatiana se acercó a Shakira y le dijo emocionada: "´¡Hola! Me llamo Tatiana y soy cantante de aquí de México. Me encanta tu disco. Te felicito y te deseo mucho éxito´. A lo que me respondió ´¿Tatiana? La de las pepitas?'", contó.

Resulta que, la "reina de los niños" fue a Colombia, en 1988, a promocionar su disco "Un lobo en la noche". Durante su visita la apodaron "la sardina de las pepitas", por su look de bolitas. En aquel país, "sardina" quiere decir "chava" y "pepitas", "bolitas".

"Entonces, ella añadió: ´cuando saqué mi primer disco me inspiraba mucho en ti. La disquera me decía que querían que yo fuera la Tatiana colombiana, así que veía tus portadas", contó la cantante de música infantil en su Facebook.

En su publicación, Tatiana también compartió una serie de fotografías en las que, compara sus looks con los de Shakira, como haciendo referencia a que la colombiana efectivamente se inspiraba en ella.

(Aline Núñez)