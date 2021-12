Tatiana preocupa a sus fans, la hospitalizan de emergencia en Ciudad Juárez

Tatiana preocupa a sus fans, la cantante fue hospitalizada de emergencia tras sufrir severos malestares durante un vuelo desde la Ciudad de México, “La Reina de los Niños” tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital de Ciudad Juárez.

Aterrizando en CD. Juárez me llevaron al hospital, estuve canalizada con suero, antibiótico y medicamentos para el dolor intenso, explicó Tatiana a través de su cuneta de Instagram.

La cantante explicó que su malestar fue causado por una infección intestinal severa a causa de haber comido un sándwich en mal estado:

Uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve... comí un sandwich de camino al aeropuerto a CDMX, todo el vuelo de 2 horas estuve con diarrea y vómito, llegué con infección intestinal severa

La intérprete de “No me quiero bañar”, “La patita Lulú” y “La Ranita” contó que la vida de los artistas no es tan glamorosa como se piensa, pues debido a su apretada agenda a veces no tiene tiempo ni para comer y se alimenta con lo que se encuentre en su camino y no descansar lo suficiente por vivir entre viajes de carretera y aviones. A pesar de eso Tatiana dejó en claro que todos esos sacrificios valen la pena con tal de ver a sus fans.

Foto de IG: @oficial..tatiana

La vida del artista parece glamorosa pero lo qué pasa detrás son cosas como correr un kilómetro con maletas por cambios de sala, comer donde se pueda y lo que se pueda por falta de tiempo, dormir chueca en carretera o aviones, pero todo vale la pena, es parte del show... todo se olvida arriba del escenario al verlos y escucharlos cantar y sentir su cariño!!!!... Y como digo en mi conferencia “YO PUEDO”.

Foto tomada de: @oficial.tatiana