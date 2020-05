Tatiana recordó el maltrato psicológico que vivió con Andrés Puentes

Me aventó la bolsa directo a la cesárea, me quitó las tarjetas de crédito, se volvió loco más de lo normal. Me escape a los siete días de nacido mi hijo, el día anterior me habían quitado los puntos de la cesárea. Me brinqué la barda de mi propia casa y tuve que abrir mi propia caja fuerte y sentirme como ladrona para sacar dinero para los boletos de avión.