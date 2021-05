Taylor Swift, Dua Lipa y más; lista de ganadores de los BRIT Awards 2021

Una noche de gala más para la escena musical, los BRIT Awards 2021 se celebraron este 11 de mayo en Londres para reconocer a lo mejor de la musca británica e internacional del año.

La ceremonia estuvo llena de sorpresas, empezando con la presentación de Coldplay con su tema "Higher Power". Pero la noche se la llevó el poder femenino con la presentación de Dua Lipa, el reconocimiento especial que ganó Taylor Swift y la aparición de Little Mix, ya que sus integrantes Leigh-Anne Pinnock y Perry Edward, hace poco confirmaron que están embarazadas.

"NO ME DEFINE COMO ARTISTA": ÁNGELA AGUILAR ANTE CRÍTICAS POR EL HIMNO NACIONAL

A continuación te dejamos la lista completa de los ganadores de los Brit Awards 2021; Dua Lipa fue la más premiada y Taylor Swift fue reconocida con el premio Ícono Global.

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Arlo Parks (Ganadora)

Bicep Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Massive congrats to @arloparks for taking home the Breakthrough Artist award!! Now go celebrate ?? #BRITs pic.twitter.com/Mf2LF8hNcI — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

MEJOR GRUPO BRITÁNICO

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix (Ganadoras)

The 1975

Young T & Bugsey

All of @LittleMix´s dreams from the sky drop like confetti in the form of winning BRITs British Group!!! ?? ?? #BRITs pic.twitter.com/Nnv2m6b16d — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

MEJOR ARTISTA MASCULINO

AJ Tracey

Headie One

J Hus (Ganador)

Joel Corry

Yungblud

Let's go J Hus!! He's only gone and won the BRIT Award for Male Solo Artist in association with @AmazonMusicUK ?? #BRITs pic.twitter.com/Hg3svInBeV — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL FEMENINA

Ariana Grande

Billie Eilish (Ganadora)

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA FEMENINA

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa (Ganadora)

Jessie Ware

Lianne La Havas

We're excited to announce that @DUALIPA has won the award for Female Solo Artist in association with @AmazonMusicUK!! #BRITs pic.twitter.com/nubOSzTsTF — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL MASCULINO

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd (Ganador)

Someone please get @theweeknd an umbrella!! Best acceptance speech location yet ?? #BRITs pic.twitter.com/AxpVAiUF9h — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

MEJOR GRUPO INTERNACIONAL

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

HAIM (Ganadoras)

Run The Jewels

MEJOR SENCILLO BRITÁNICO

220 Kid & GRACEY - Don't Need Love

Aitch & AJ Tracey feat. Tay Keith - Rain

Dua Lipa - Physical

Harry Styles - Watermelon Sugar (Ganador)

Headie One feat. AJ Tracey and Stormzy - Ain't It Different

Joel Corry feat. MNEK - Head & Heart

Nathan Dawe feat. KSI - Lighter

Regard & RAYE - Secrets

S1MBA feat. DTG - Rover

Young T & Bugsey feat. Headie One - Don't Rush

Here is @Harry_Styles accepting his award, which yes we will be watching on repeat for the next week #BRITs pic.twitter.com/8FoKI37Fnv — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

ÁLBUM MASTERCARD

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

Celeste - Not Your Muse

Dua Lipa - Future Nostalgia (Ganadora)

J Hus - Big Conspiracy

Jessie Ware - What's Your Pleasure?

¿NOSTRADAMUS PREDIJO UN APOCALIPSIS ZOMBIE EN 2021; CASO SEATTLE ES EL INICIO?

ÍCONO GLOBAL

Taylor Swift (Ganadora)

An extra special speech from @taylorswift13 as she receives the BRITs Global Icon Award ?? #BRITs pic.twitter.com/kZ7EGSIv7Y — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

PREMIO DEL PÚBLICO

Griff (Ganadora)

Pa Salieu

Rina Sawayama

We love a passing of the Rising Star torch moment! Huge congrats @wiffygriffy!! #BRITs pic.twitter.com/1heIok4PNi — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

(Aline Núñez)