"Te parto tu mad...": la amenaza de Consuelo Duval a Laisha Wilkins por difamarla

Recientemente la conductora Luz María Zetina publicó el video "El Camino de las Netas" con Sherlyn, Yolanda Andrade, Gloria Calzada, Isabel Lascuráin y Consuelo Duval, en donde salieron varias polémicas que han causado, como es el caso en que Consuelo Duval amenazó con golpear a la actriz Laisha Wilkins.

Mediante un video que se compartió en redes sociales algunas de las ex conductoras que han participado en "Netas Divinas" tuvieron una reunión para hablar de sus experiencias en torno al programa.

En el clip, todas ellas mostraron su rechazo hacia la mencionada Laisha Wilkins, quien hace tiempo fue conductora especial del programa.

Ex conductoras de "Netas Divinas" vs. Laisha Wilkins

"¿Se acuerdan cuando llegó una conductora que se enfureció muchísimo conmigo? Teníamos una invitada que estaba hablando de una enfermedad y ella no la dejaba hablar para nada. Hablaba de su enfermedad y ésta: 'Pero yo también, pero yo tres veces'", dijo Sherlyn, haciendo referencia a Laisha Wilkins.

"No me cae bien", dijo Yolanda Andrade. "A mí tampoco", expresó Consuelo Duval. "Creo que a nadie nos cayó bien", aseguró Sherlyn. "Fue horrible", agregó Isabel Lascuráin.

Sherlyn continuó contando la anécdota y mencionó que en algún momento Wilkins hizo un comentario sobre posiciones sexuales: 'Ah, para las posturas Sherlyn sabe', a lo que le respondió: 'No, chata, no te confundas'.

"Me defendí porque si no te llevas no haces comentarios pesados. A mí me bloqueó de todas las redes, bien preocupada, sigo sin dormir", añadió con un tono sarcástico.

La amenaza de Consuelo Duval a Laisha Wilkins

Pese a que Sherlyn no reveló el nombre de la conductora implicada, Duval fue la encargada de dar a conocer que la famosa a la que claramente no soportan es Laisha Wilkins. Además, narró una mala experiencia con ella, debido a que la actriz divulgó el rumor de que Consuelo era lesbiana.

"Resulta que me dice Adal (Ramones): '¿Tú conoces a Laisha?' y le digo: 'No' y me dice: 'Es que anda diciendo que eres lesbiana'. Mis hijos tenían como seis y siete (años). 'Le hubieras dicho que no, que soy bien pu#@, ¿por qué no me defendiste?', le dije a Adal", contó la actriz de 'La familia P. Luche'.

Consuelo Duval aseguró que en ese entonces no se conocían en persona, pero lo dejó pasar. Sin embargo, un día ambas coincidieron en el área de diseño de imagen en Televisa y fue entonces cuando la comediante la amenazó con golpearla por difamación.

"Le estaban poniendo rayitos. Me siento y le digo: 'Hola, ¿me conoces?' y me dice: 'Tú a mí no, pero yo a ti sí' y le digo: 'No, no me conoces, nada más te quiero decir algo: No soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá, pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto la madre, ¿ya te quedó claro? Bye", contó.

(Azucena Uribe)