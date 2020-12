Televisa celebra con sana distancia; TV Azteca hace caso omiso

Ya estamos a tan solo dos días de Navidad y la empresa Televisa no quería pasar esta fecha tan importante con su programa especial para su audiencia, pero tranquilo en esta ocasión no fue de manera presencial sino vía streaming.

Mediante redes sociales el empresario, Emilio Azcarraga Jean compartir el programa especial de navidad de Televisa.

"Les comparto programa de nuestra 'celebración' navideña, pues lo más valioso que tenemos es nuestra gente. Les envío mis mejores deseos esperando que el año entrante sea mejor para Uds y sus familias", indicó en un tuit.

Junto al mensaje compartió un video en donde se pueden ver a algunas de las celebridades de Televisa, el festejo esta conducido por Ariel Miramontes, mejor conocido como "Albertano" y Adrián Uribe, con sus personajes de "Nosotros los Guapos".

Les comparto programa de nuestra 'celebración' navideña, pues lo más valioso que tenemos es nuestra gente. Les envío mis mejores deseos esperando que el año entrante sea mejor para Uds y sus familias. #QuédateEnCasa https://t.co/ECVDhldpdZ — emilio azcarraga (@eazcarraga) December 22, 2020

Con diversas dinámicas fueron presentando a personalidades como Toño de Valdez, en donde simularon una cena de fin de año y el comentarista recordó y honro a las personas que murieron en este 2020, agradeciendo y comprometiéndose con el público que los sigue y al final poniendo énfasis a cuidarnos y no salir de casa.

Otro de los que acudió al foro fue Miguel "El Piojo" Herrera, Angelique Boyer, quien mando un emotivo mensaje, agradecimiento y a la gente, pero sobre todo reforzando su compromiso para seguir en las producciones de Televisa, donde los cuida cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar contraer la covid.

"El 2020 nos trajo muchas enseñanzas, muy valiosas y quizás la más importante es que debemos expresar nuestro agradecimiento y cariño siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo y es por eso que en nombre de los actores, ejecutivos y directivos de Televisa, aprovecho este espacio para decirles gracias, gracias por su compromiso y entrega, gracias por ponerle corazón a cada cosa que hacemos, gracias por confiar en sus compañeros, gracias por estar presentes y dispuestos a seguir adelante, les deseamos una navidad llena de amor y un 2020 lleno de vida y renovado", indicó

Tras de Angelique Boyer llego Leopoldo Gómez, Montserrat Oliver, Galilea Montijo, Raúl Araiza.

Después llegó el momento del empresario Emilio Azcarraga Jean quien recordó a todas las celebridades que fallecieron en este 2020: "El carácter se pone al timón, el compromiso se afirma y reafirma, me siento muy afortunado por ser parte de esta gran familia de guerreros, todas y todos, pero la reflexión de este final de año no estaría completa ni seria justa sino dedicamos un espacio muy especial para rendir homenaje a quien desafortunadamente hoy ya no están con nosotros".

"Y este año lamentablemente las victimas aumentaron a causa del covid-19, decir adios es uno de los procesos más difíciles para un ser humano, las partidas nos dueles, nos remueven, nos sacude, pero al final llegamos a comprender que la ausencia física es el comienzo de un vinculo distinto e incluso aún mucho más profundo, esos espacios que parecen vacíos no lo están, ahora están ocupados con el ejemplo que nos dejaron, con sus enseñanzas y con todos los recuerdos que los mantienen más presenten en nuestros pensamientos, dejemos que vuelen alto, nosotros aquí continuaremos honrando su memoria".

Con un emotivo video musical estrellas como Pedro Fernandez, Erick Rubín, Dulce Mária, Christian Castro, Ana Bárbara, Yuri, Lupillo Rivera, entre otros cantaron "color esperanza", a los que le siguieron "Eso y más".

El especial de Navidad de Televisa tiene una duración de dos horas en donde ponen el ejemplo de que para consentir a sus televidentes pueden respetar las medidas sanitarias para combatir la covid-19.

TV AZTECA REALIZARÁ POSADA NAVIDEÑA PARA TELEVIDENTES

Hace unos días en redes sociales se viralizaron algunos videos que fueron tomados en una fiesta organizada por Ricardo Salinas Pliego, titular de TV Azteca que generaron polémica por la falta de protocolos de sanidad para evitar contagios de la covid-19.

Celebrando con muuucho talento Azteca!! Gracias a todos. Gracias a la Vida! pic.twitter.com/O4J3MlKcSg — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 17, 2020

Al día siguiente la titular de "Ventaneando", Pati Chapoy se declaró a favor de dicha celebración pues en su momento alegó que la mayoría de los que asistieron ya habían tenido la covid.

"Yo subí un video, me criticaron mucho, pero sí tengo que hacer varias aclaraciones. Una, no es obligatorio, cuando nos hacen la invitación, cada quien decide si va o no va en esas circunstancias... Pedro tomó la decisión de que se retiraba a su casa", señaló Pati

Cabe señalar que cada año la televisora de TV Azteca realiza una posada Navideña que comparte con sus televidentes el 24 de diciembre, pero la gran pregunta que ahora se hacen todos en redes sociales si esta se realizará respetando los protocolos de sanitad para evitar contagios de la covid-19 o siguieran mostrando su postura "anti-cuarentena".

