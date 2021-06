Televisa suspende "Guerreros 2021" por brote de covid; ellos son los afectados

Empecé a sentir un poco de comezón en la garganta porque saliendo de Guerreros me salía sin chamarra, como que no me abrigaba tan bien y dije, quizás fue eso (...) Me hice la prueba, tengo pruebas de antígenos aquí en casa y salí positivo, me sentí mal, terrible...decidí hacerme otra prueba y me salió negativa.