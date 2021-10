Teo González es hospitalizado de emergencia, el comediante sufrió un infarto

El comediante de "la cola de caballo", Teo González , fue hospitalizado de emergencia y sometido a una intervención quirúrgica tras haber sufrido un infarto. Hasta el momento se reporta que el actor de "La Casa de la Risa", se encuentra estable en un hospital de Guadalajara.

De acuerdo con información de Gil Barrera, director de la revista TVyNovelas, el actor se encuentra "ya consciente pero aún adolorido". Por otro lado, Kevin Casillas, reportero de TV Azteca Jalisco, reportó que Teo González fue trasladado de manera inmediata al hospital donde ahora se encuentra en terapia intermedia.

Piden oraciones por la salud de #TeoGonzález sufrió un infarto.

El comediante quien ha participado de manera estelar en programas como "Humor es los Comediantes", "Festival de Humor", "Fábrica de Risa", entre otros, es originario del estado de Guanajuato. González tiene 60 años de edad y es muy conocido en el mundo del entretenimiento por disfrazarse de "Pai Pai" un personaje de Dragon Ball pero con propia versión del cosplay, dando como resultado su clásica cola de caballo que tanto lo caracteriza.

Su carrera comenzó en Televisa durante un programa que se realizaba en Guadalajara, debido a su gran simpatía los ejecutivos de San Ángel decidieron trasladarlo para poder laborar en la "fábrica de sueños" para los diversos formatos de comedia que le iban presentando.

Aunque el comediante en más de una ocasión ha entrado en controversias por el contenido de sus chistes ha continuado laborando hasta el presente año en diversas plataformas como YouTube donde participa en varios canales de colegas mucho más jóvenes, hasta incluso en podcast para Spotify.

Es bien sabido que en otras épocas los chistes hacia personas con capacidades físicas diferentes, personas de la comunidad LGBT+ o mujeres en general eran bien vistos, pero el público actual aún le reprocha al comediante todos aquellos chistes sobre ese tipo de temas.

Después de dar a conocer la noticia por Twitter los usuarios se han unido a una cadena de oración y buenos deseos, para que se recupere pronto.

"Me uno en oración con todos los que piden la pronta recuperación de Teo González. Dios nos escuche", "Saldrás adelante porque la gente buena como tu lo merece, ya veras que Dios si esta contigo", "La nueva escuela tal vez no te conoce pero debería, me uno a la oración porque definitivamente mi infancia sin tus chistes no sería lo mismo.", comentan.

Por otro lado algunos de los reporteros de Jalisco con los que ha trabajado o concedido entrevistas, también han mostrado sus mejores deseos en la red del "pajarito azul":

"Querido @teogonzalez abrázate mucho a Dios. Mi familia y yo oramos por tu pronta recuperación. Ten presente que eres una persona verdaderamente querida y que esto es solo una prueba más. Te abrazo a la distancia amigo", escribió Octavio Becerril.

"Hay que unirnos en oración para pedir por la salud del gran Teo González, esta mañana sufrió un infarto. Estamos en buenas manos y parece ya controlado. Los mejores deseos por su pronta recuperación a un buen amigo y un ser humano excepcional", menciona Juan Carlos Moreno.

Aunque Teo González es comediante no siempre lo fue. El guanajuatense fue tercer portero en el Club León de la primera división. Previo a su debut como comediante en la perla tapatía, se desarrolló en el mundo del deporte por más de dos años.

Aunque por el momento ninguno de sus ex compañero y amigos del mundo del entretenimiento se han expresado de manera pública sobre la situación, el comediante en un video en el que colaboró a principio de año mencionó que su relación laboral siempre es muy profesional lo que le "permite hacer amigos con sus chistes" aún cuando todos son comediantes.

Según TV Azteca Jalisco, sus familiares han comunicado que el deseo de Teo González es comunicar por sí mismo su estado de salud y las mejoras que ha presentado.

(Imelda Téllez)