¡Terminó la espera! Anuncian el regreso del festival Vive Latino

Por fin termina la espera y llegan buenas noticias para los amantes de la música y los espectáculos en vivo. Tras la suspensión de eventos masivos por los contagios de la pandemia del coronavirus, regresa el festival Vive Latino, que se prepara para su nueva edición.

Cabe recordar que este evento, originalmente llamado Festival Iberoamericano de Cultura Musical realizado en el Foro Sol del Autódromo de los Hermanos Rodríguez tuvo su última edición del 14 y 15 de marzo de 2020, con lo cual fue uno de los últimos eventos multitudinarios en realizarse antes del confinamiento por la covid-19 en México.

A través de su cuenta de Twitter, el festival Vive Latino anunció que tendrá un nuevo evento agendado para el año 2022.

"El momento está cerca: #VL22, ¡Viviremos a estar juntos!", añadieron como comentario y revelaron las fechas para la realización de este festival, el cual se desarrollará el 19 y 20 de marzo del siguiente año.

El comité organizador aún no ha revelado a los grupos que se presentarán para la nueva edición del Vive Latino.

Sin enbargo, en el evento del 2020 estuvieron presentes 84 grupos de 18 países distintos, entre ellos, 41 bandas y solistas mexicanos. Además, también acudieron al evento cantantes y grupos destacados como Andrés Calamaro, Babasónicos, DLD y Guns N´ Roses.

Sobre esta última banda de rock, los músicos incluso publicaron un video en sus redes sociales sobre su participación en el Vive Latino 2020. Su presentación tuvo una duración de dos horas e interpretaron icónicos temas como "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O´ Mine". Axl Rose y Slash dieron todo en el escenario para sus fans mexicanos en aquella ocasión.

Tiempo después debido a la primera oleada de contagios por el SARS-CoV-2, muchos países comenzaron a imponer restricciones de viaje, por lo cual algunos artistas no pudieron presentarse en el Vive Latino de 2020.

Enrique Bunbury, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu y Mogwai son sólo algunos de los grupos y cantantes que no pudieron acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez el año pasado, debido a las condiciones sanitarias por la pandemia.

(Imelda Téllez)