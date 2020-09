Textos de Xavier Ortiz aseguran que expareja ''lo quería ver acabado''

Me quiere acabado hermano, me quiere de indigente, así me lo dijo, el asunto entre ustedes es una cosa pero usar al niño está feo, no lo va a conseguir, le explicó. Y en la graduación del pequeño le hizo saber que Clarisa no fue a la celebración, Clarisa no vino, ni los abuelos, ni los hermanos, ¿cómo ves?, finalizó.