Thalía envuelta en escándalo, sobrino acusado de lavado de dinero y fraude

La cantante Thalí es una de las actrices más queridas en México, pues su participación en Televisa la llevaron a la fama, recordemos que últimamente ha generado críticas por sus videos en sus redes sociales. Ahora un nuevo escándalo la ronda.

Y es que al parecer el sobrino de Thalía ha sido acusado por lavado de dinero y fraude por la cantidad de 60 mil dólares.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el señalado es Leonardo Ernesto Lavín Sodi y fue demandado por blanqueo de capitales y fraude a un grupo de inversionistas.

Esta noticia fue compartida en el canal de YouTube de Productora 69, donde aseguraron que el familiar de Thalía presuntamente se llevó 60 mil dólares, los cuales serían para algunos negocios que no llegaron a concretarse.

Por este motivo, los inversionistas tomaron la decisión de interponer una demanda contra Lavín Sodi bajo dos cargos criminales.

Leonardo Ernesto Lavín Sodi era conocido por amigos y socios, se encuentra inmiscuido en un importante problema legal, pues ha sido acusado por distintos empresarios por abuso de confianza, fraude, blanqueo de capital y lavado de dinero en contra de algunos inversionistas.

Hasta ahora van más de un veintenena de denuncias, que esperan que Leonardo Ernesto Lavín Sodi pueda devolver el dinero de por lo menos unos cien empresarios que confiaron en él.

El medio Infobae México buscó a algunos de los empresarios que perdieron dinero a manos de Leonardo Ernesto Lavín Sodi y a quienes se mantienen en el anonimato por las fuertes cantidades que manejaron con el sobrino de la cantante Thalía.

"A mí me defraudó hace como cinco años, él era mi amigo y me propuso invertir en su banco para que yo pudiera tener mayores ganancias, sé que también invitó a su tía Laura Zapata pero ella no accedió, yo lamento no haberme dado cuenta antes, Leo tenía oficinas en la bolsa mexicana de valores, en la torre mayor y en el centro de la Ciudad de México, nos hizo creer a todos que su vida era verdad" opinó uno de los empresarios a los que le robó casi 10 millones de pesos, según la acusación.

El medio también intentó hablar con Laura Zapata respecto a su sobrino, diciéndonos amablemente que no tenía ninguna opinión al respecto.

"Creo que él pagaba algunas notas en los periódicos o en algunos portales de internet donde podía leerse el maravilloso destino de su empresa, Leonardo alardeaba de sus tías famosas y de cómo su tía Thalía estaba casada con un millonario, el cual también había estado en los negocios del hoy acusado de fraude", comentó el dueño de un hotel quien también es víctima.

El currículo de Leonardo Ernesto Lavín Sodi dice, entre otras cosas, que ha sido CEO de varias empresas y otras más como director, que ha formado parte también de un grupo tabacalero, de Banco Catheral y de una consultora multinacional.

El sobrino de Thalía, también presume hablar siete idiomas de los que destacan: inglés, francés, ruso, alemán y el dialecto náhuatl. Además de hacer voluntariado para ayudar personas alrededor del mundo.

También, existen algunas notas informativas que fueron difundidas para enaltecer las cuestiones laborales, empresariales y de visión económica en favor de Leonardo y que según algunas víctimas forman parte del descarado engaño.

Cabe señalar que hasta el momento Thalía no ha brindado información sobre la demanda contra su sobrino.

(Azucene Uribe)