Thalía genera polémica por su reacción al encontrar una rana

La cantante Thalía es una de las más querida en redes sociales, pues al parecer nada le da pena y lo que busca es siempre convertirse en tendencia, ya sea por su música, sus atuendos estrafalarios o por sus divertidos, pero en esta ocasión se posicionó entre lo más comentado en México por un antiguo video y su reacción ante la aparición de una rana en su camino.

De acuerdo a Infobae, Thalía compartió hace unos días un cómico video, que durante la madrugada de este miércoles se colocó como uno de los favoritos entre los internautas.

En el pequeño video de Thalía, ella aparece con su tradicional estado de ánimo, para después cambiar radicalmente sus respuestas y hasta su lenguaje.

Fueron justamente las palabras que pronunció Thalía lo que llamó la atención a sus cientos de seguidores de redes y que generó polémica por posturas en torno a su comportamiento y al que tienen muchas personas ante los diversos escenarios de la vida.

"¿Cómo están hoy bellezas mías? Aquí estamos a gusto en la naturaleza", pronunció Thalía en una primera parte del video, que grabó durante un paseo mientras conducía en un paisaje natural.

La paz y tranquilidad de la famosa terminó en tan sólo unos segundos y después de que en escena apareciera una rana, animal que, explicó, le genera un miedo inmenso.

"Odio a las ranas, ojalá no...", dijo antes de cambiar totalmente su postura y vocabulario, ante el surgimiento de uno de estos ejemplares saltando en un estanque local.

En cuanto Thalía se percató de la presencia de la rana que brincó hacia el agua, pronunció distintas palabras altisonantes en torno al color, las actividades o lo que provocó el avistamiento.

Este cambio de posturas en Thalía provocó un sinfín de reacciones de los internautas en redes sociales, donde se posicionó como uno de los favoritos y fue relacionada con diversas emociones surgidas este año.

"Cuando inicias hablando como Thalía, pero te sale lo "María la del Barrio", opinó uno de los tuiteros, haciendo referencia a uno de los famosos personajes que encarnó la mexicana en la década de los 90.

Te invito a empoderarte a decirla (las malas palabras) sin pena fuertemente como lo hace la multimillonaria y exitosa Thalía", "Me representa cuando me encuentro a mi ex en la calle", "Todos somos Thalía", "Amé a Thalía", "Todos somos Thalía en enero y la rana es el 2020? o "Agrego a Thalía porque siempre reina, nunca inreina", fueron algunas de los comentarios que los internautas hicieron sobre el divertido comportamiento de la ex integrante de Timbiriche.

Thalia me representa cuando me encuentro a mi ex en la calle pic.twitter.com/jROTNWY2sx — Michelle?? (@salazar_arith) July 8, 2020

Thalia soy yo en la mañana despertando y la rana es mi espejo

pic.twitter.com/MprY5Ew5Av — ginna (@GinnaRSolaegui) July 8, 2020

(Azucena Uribe)